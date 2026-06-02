Odvjetnica: Martinjak laže. Napao je bez ikakvog povoda

Zagrebačka policija uhitila je hrvatskog borca Marka Martinjaka nakon što je nedjelju na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu nakon verbalne prepirke prišao igraču Tomislavu Mrkonjiću te ga udario glavom u glavu.

Mrkonjićeva odvjetnica Sineva Vukušić, rekla je za Index, da njen klijent nije izazivao Martinjaka prije nego ga je ovaj udario glavom.

- Neistinita je Martinjakova tvrdnja da je Tomislav Mrkonjić, kojeg sada zastupam kao oštećenika, tijekom turnira provocirao igrače suprotne momčadi. Gospodin Martinjak je mojoj stranci zadao udarac glavom bez ikakvog povoda i razloga. Nije istina ni da se Tomislav Mrkonjić ispričao gospodinu Martinjaku jer za to nije bilo razloga, a niti se Martinjak ispričao Tomislavu Mrkonjiću - rekla je Vukušić.

Otkrila je i kakve ozlijede je pretrpio Mrkonjić.

- Uslijed udarca Tomislav Mrkonjić pretrpio je prijelom nosne kosti, unutarnje krvarenje i otvorene rane glave. Te su povrede okvalificirane kao teške, a uslijed posljedica danas je ponovno zatražio medicinsku pomoć jer trpi nesnosne bolove, nesanicu i vrtoglavice - rekla je.