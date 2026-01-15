Djevojka s prskalicama iz bara u Švicarskoj nije prošla obuku i bila svjesna prave opasnosti?

Cyane Panine (24), zaposlenica švicarskog bara Le Constellation u kojem je u novogodišnjoj noći izbio smrtonosni požar, nije prošla nikakvu sigurnosnu obuku i nije bila svjesna opasnosti koju predstavlja zapaljivi strop, tvrdi odvjetnica njezine obitelji. Mlada Francuskinja, koja je i sama stradala u tragediji, postala je lice užasa nakon što se pojavila snimka na kojoj nosi kacigu i drži bocu šampanjca s prskalicom neposredno prije izbijanja vatre.

U požaru koji je šokirao Švicarsku i Europu život je izgubilo četrdeset osoba, a više od stotinu ih je ozlijeđeno. Vlasnici bara, francuski par Jacques i Jessica Moretti, pod istragom su zbog ubojstva iz nehaja, nanošenja tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanja požara iz nehaja. Dok oni pokušavaju svaliti dio krivnje na zaposlenicu, obitelj i svjedoci iznose sasvim drugačiju priču – onu o izrabljivanju, nemaru i potpunom nedostatku sigurnosnih mjera.

"Samo je radila svoj posao pod naredbom šefice"

Sophie Haenni, odvjetnica koja zastupa obitelj Panine, naglašava kako Cyane te večeri uopće nije trebala posluživati goste. Njezina šefica Jessica Moretti zatražila je od nje da siđe u podrum i pomogne kolegama zbog goleme potražnje za bocama šampanjca.

​- Nije Cyane sama odlučila staviti tu kacigu, učinila je to na zahtjev svojih poslodavaca. Samo je radila svoj posao - izjavila je Haenni za BBC.

Šokantni detalji iz istrage otkrivaju kako joj je promotivna kaciga marke Dom Pérignon, s crnim vizirom koji je svijetlio, u potpunosti blokirala vid. Prema službenom izvješću švicarskih vlasti, zbog kacige nije mogla vidjeti da su prskalice koje je držala dotaknule strop obložen zvučno izolacijskom pjenom. Jessica Moretti potvrdila je istražiteljima da je kaciga bila dio marketinškog trika za prodaju šampanjca te da je od Cyane tražila "da podigne atmosferu". Ipak, pokušala je umanjiti svoju odgovornost.

​- Nije to bio prvi put da je to radila, penjala se na nečija ramena. Učinila je to na vlastitu inicijativu - rekla je istražiteljima.

Odvjetnica obitelji oštro je odbacila takve tvrdnje.

"Šokantno je prebacivati odgovornost za vlastite propuste na Cyane, dvadesetčetverogodišnju djevojku i vlastitu zaposlenicu", stoji u priopćenju odvjetničkog ureda, uz dodatak da Cyane "nikada nije bila obaviještena o opasnosti stropa niti je prošla ikakvu sigurnosnu obuku".

Iscrpljenost i prijava službi za zaštitu radnika

Tvrdnje vlasnika da im je Cyane bila "poput pokćerke" i "sestre" obitelj smatra lažnima i uvredljivima. Prema riječima odvjetnice Haenni, Cyane se zbog teških uvjeta rada obratila službi za zaštitu radnika. Poslodavci su joj navodno odbijali dati osnovne dokumente, poput ugovora o radu, i isplatiti pristojnu plaću, na što je po švicarskom zakonu imala pravo.

​- Ubrzo prije smrti, Cyane se obitelji povjerila o svojoj fizičkoj i emocionalnoj iscrpljenosti. Izrazila je nerazumijevanje zbog nedostatka empatije svojih poslodavaca - dodala je odvjetnica.

Njezini roditelji, Jérôme i Astrid, posebno su pogođeni izjavama Jessice Moretti na sudu, gdje je kroz suze govorila o Cyane kao o "sestri".

Zaključana vrata za slučaj opasnosti

Istraga je otkrila i druge zastrašujuće propuste. Roditelji stradale djevojke tvrde da su izlazna vrata za slučaj opasnosti bila zaključana kako gosti ne bi ulazili bez plaćanja. Stolovi su se te večeri prodavali i za tisuću eura.

​- Jacques je zaključao izlaz za slučaj opasnosti jer se bojao da će ljudi ući bez plaćanja. Da su ta vrata bila otvorena, možda ne bi bilo mrtvih - izjavila je majka Astrid.

Suprug Jacques Moretti, koji je u istražnom zatvoru, potvrdio je tužiteljima da su vrata bila "zaključana iznutra zasunom". Upravo je on, nakon što je provalio vrata, pronašao tijelo svoje zaposlenice među "hrpom tijela" iza zaključanih vrata. Njegova supruga Jessica, kako navode svjedoci, nakon izbijanja požara pobjegla je s blagajnom te se odvezla kući. Zbog opasnosti od bijega oduzeta joj je putovnica i mora se svakodnevno javljati policiji.

Vlasti su priznale da sigurnosna inspekcija u baru nije provedena pet godina. Preliminarni nalazi istrage sugeriraju da je požar izazvan upravo prskalicama koje su zapalile akustičnu pjenu na stropu. Tragedija je potaknula kanton Valais da zabrani upotrebu pirotehničkih sredstava u svim zatvorenim javnim prostorima.