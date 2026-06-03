Odvjetnici predložili Slovenca za novog visokog predstavnika BiH

Odvjetničke komore iz država jugoistočne Europe predložile su da se za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH imenuje slovenski odvjetnik Roman Završek, a to je objavljeno u srijedu uoči otvaranja dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) koji o tome treba donijeti odluku. Uoči te sjednice na kojoj se očekuje imenovanje nasljednika Christiana Schmidta nakon što je on u svibnju podnio ostavku i dalje vlada neizvjesnost jer su suprotstavljene pozicije SAD-a i utjecajnih europskih država. Američka administracija koju na sjednici u Sarajevu predstavlja Daniel Lawton, zamjenik pomoćnika državnog tajnika SAD zadužen za Europu, i dalje želi vidjeti talijanskog profesionalnog diplomata Antonija Zanardi Landija na mjestu visokog predstavnika za BiH dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija protežiraju posebnog francuskog izaslanika za zapadni Balkan Renea Troccaza.

Iz Odvjetničke komore Federacije BiH u srijedu su priopćili kako oni zajedno s Odvjetničkom komorom Republike Srpske nude alternativu odnosno slovenskog odvjetnika Završeka koji obnaša i dužnost predsjednika Vijeća odvjetničkih komora Europe (CCBE), organizacije koja predstavlja više od milijun odvjetnika diljem Europe.

Memorandum s takvim prijedlom dostavili su i Upravnom odboru PIC-a te veleposlanstvima država-članica. Navode i kako su tu inicijativu poduprle Hrvatska odvjetnička komora, Odvetniška zbornica Slovenije, Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Crne Gore.

"Ovakav vid potpore predstavlja potvrdu stručnosti, profesionalnog ugleda i povjerenja koje Završek uživa među kolegama iz odvjetničke zajednice u regiji", navode u priopćenju u kojemu se dodaje kako njegovo međunarodno iskustvo, diplomatske sposobnosti i osobni integritet predstavljaju čvrstu osnovu za obnašanje dužnosti visokog predstavnika.

Vjeruju kako jedinstven stav odvjetnički organizacija iz regije može doprinijeti promociji vladavine prava i jačanju institucionalne stabilnosti Bosne i Hercegovine.