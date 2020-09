Odvjetnik i ustavni stručnjak komentirali odluku Suda: 'Moguća je naknada štete'

Ustavni sud nije odlučio o svim odlukama. Odlučio je o svega desetak odluka. A odluke Stožera su na desetke. Ostavljeno je potpuno otvoreno što Ustavni sud misli o svim odlukama, kažu

<p>Ustavni sud javnosti se danas obratio samo priopćenjem, press konferencija na kojoj će Predsjednik Ustavnog suda javnosti obrazložiti odluke i odgovoriti na pitanja održat će se tek kad stignu izdvojena mišljenja i prođe žalbeni rok.</p><p>U <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3886138/odvjetnik-i-ustavni-strucnjak-za-direkt-o-odluci-suda-moguca-je-naknada-stete-zbog-stozera-na-sudovima/?utm_source%3DsprajcFB%26utm_medium%3Dpost%26utm_campaign%3Dorganic%26utm_content%3DRTLdirekt%26fbclid%3DIwAR2dCg1dsFD4P1H_XAQsxQavDjhreed7aLlWiZTqg2IBUwDSDUHAAik7Se0&sa=D&source=hangouts&ust=1600204409924000&usg=AFQjCNGqwc61NB97q8OlFLuqjAg3oKWsvg" target="_blank">RTL Direktu </a>gostovali su odvjetnik<strong> Martin Sherri </strong>i ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta<strong> Đorđe Gardaševi </strong> okoji su komentirali ustavnost Ustavnog suda. </p><p>- Upravo tako. Odbačen je prijedlog da se uopće pokrene postupak. Da se pokrene postupak ispitivanja ustavnosti zakonske odredbe Zakona o civilnoj zaštiti, odnosno Stožera kojih je na 10-ak. Međutim kao fizička kao i pravna osoba imaju pravo samo predložiit pokretanje postupka. Predložio sam temeljem činjenica da odluke Stožera, a i određene zakonske odredbe nisu u skladu s Ustavom. Nije ispunjeno načelo proporcijalnosti, razmjernosti, predvidljivosti i dostupnosti tih odredbi. Znači ne radi se tu samo o formalnim elementima da određena ograničenja nisu donijeta od strane Sabora, već se radi o tome da nemamo osnovne elemente da bi propisi bili valjani - rekao je Sherri.</p><p>Gardašević i dalje tvrdi da je ovo velika prirodna nepogoda.</p><p>-To je jedna velika priča s početka epidemije, ona se odnosi na činjenicu da ja cijelo vrijeme tvrdim da je ovo situacija prirodne nepogode. Po našem Ustavu to je situacija po kojoj smatram da o ograničenjima ljudskih prava i sloboda treba odlučivati Sabor dvotrećinskom većinom. Ali ne o svim ograničenjima ljudskih prava i sloboda kad se radi o pojedinačnim mjerama koje se izvode iz postojećih zakona, kao što je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, onda nadležna tijela, odnosno Stožer mogu donositi te mjere, ali ako se radi o novim mjerama onda smatram da bi Sabor RH u tom smislu takve mjere trebao usvajati dvotrećinskom većinom - rekao je Gardašević.</p><p>- Ustavni sud je rekao da je to isključivo u nadležnosti Sabora. Dakle on može odlučiti odrediti režim po kojem mi postupamo, Sabor se odlučio za članak 16. i već je iz ranijih priopćenja Ustavnog suda bilo jasno da on operira u okviru tog članka 16., a i iz činjenice da je Ustavni sud mjesecima odlučivao o tome, odnosno nije odlučivao - kazao je Gardašević.</p><p>Sherri je objasnio što bi značilo da je Ustavni sud prihvatio njegovu žalbu.</p><p>- Ustavni sud nije odlučio, nije ušao u meritum. On je odbacio prijedlog da se uopće pokrene postupak. Ustavni sud je praktički površno odlučio da neće o tome odlučivati. Pri tome su i teško shvatljivi argumenti kojima je on to odlučio, barem onima vidljivim u priopćenju. Što će biti u obrazloženju konačne odluke tek ostaje za vidjeti. Uistinu su neke stvari potpuno nelogične. Sud drži nerazmjernim i neustavnim činjenicu da je bila zabrana rada nedjeljom zbog COVID-a, međutim u redu su odluke koje su u cijelosti zabranile rad svima svaki dan što je potpuno nejasno. Da ne kažem da Ustavni sud uopće ne uzima kriterije Europskog suda za ljudska prava da norme moraju biti predvidljive, dostupne...<br/> Sud je postupio kao da su u pitanju ustavne tužbe. Ako ne spomenete sve, neće uzeti u obzir i vrlo jednostavno će odbaciti. Međutim, ovdje se radilo o prijedlogu za pokretanje postupka jesu li odluke Stožera i neki drugi akti u skladu s Ustavom. Nisu uopće ušli u bit - rekao je Sherri.</p><p><br/> - Moramo pričekati sljedeći tjedan da vidimo kompletno što stoji u obrazloženju, međutim u tom dijelu se radi da je Ustavni sud odbacio te prijedloge jer nisu izneseni relevantni dokazi koji bi upotpunili te prijedloge - rekao je Gardašević.</p><p>Nadovezao se i Sherri.</p><p>Gardašević je zaključio da se Ustavni sud trebao davno očitovati.</p><p>- Sustav je prilično demokratičan i Ustavni sud ima tu ovlast da sam ocijeni ustavnosti propisa i utoliko misli da je nešto neustavno on to može učiniti, to nije ništa sporno. A i to je jedan indikator koji je zapravo cijelo vrijeme pokazivao da sud ne koristi tu svoju ovlast jer da je smatrao da je nešto neustavno već je mogao odavno reagirati. Tijekom lockdowna vjerojatno ne jer tada je bilo teško živjeti, ali u onom trenutku kad su statistike pokazivale da pada broj e tu mislim da je bilo vrijeme da se Ustavni sud očituje, prije ljeta davno - objasnio je Gardašević.</p><p>Sherri je objasnio razliku između poništavanja i ukidanja.</p><p>- Ustavni sud je mogao, da je pokrenuo postupak i tek onda odlučivao, odlučiti da se ukidaju te odluke kao što je odlučio o konkretnoj. Ustavni sud ima mogućnost poništavanja i ukidanja. Poništenje bi otvaralo tu priču. Ukidanje kao što je to kod rada nedjeljom, isključuje tu priču - rekao je Sherri.</p><h2>"Moguća je naknada štete"</h2><p>"- Činjenica je da je Ustavni sud ukinuo tu odluku o zabrani rada nedjeljom u tom periodu kraja travnja do kraja svibnja. Teoretski tu postoji mogućnost da onaj tko uspije na civilnom sudu dokazati da je pretrpio štetu... To nema veze s ustavno-sudskim postupkom iako i tu ima jedan dio. Ali naknada štete je moguća na civilnim sudovima, ali to se treba dokazati - kazao je Gardašević.</p><p>- Mi ne moramo ni donositi tolike prijedloge što dokazuje Ustavni sud kad je u pitanju ta odluka kad je ocijenio da je odluka o zabrani nedjeljom neustavna. Kad je on sam odlučio, bez da je itko predložio - kazao je.</p><p>- Policijski sat je nešto drugo, ali tu onda govorimo o bitnoj restrikciji ljudskih prava i sloboda. Kad je pitanje o vremenskom trajanju nesporno je ono ovisi o odluci Vlade. Vlada odlučuje kada je početak epidemije i kada je kraj. Ljudi se boje tog izvanrednog stanja, a zapravo ostaje velika prirodna nepogoda i za to pripisuje uvjete. Dakle to je prirodna nepogoda, dajte Saboru što treba raditi, Vladi, Stožeru.. - kazao je.</p><p>Za kraj, Sherri je poručio kako Ustavni sud i dalje nije odlučio o svim odlukama Stožera.</p><p>- Ustavni sud nije odlučio o svim odlukama. Odlučio je o svega desetak odluka. A odluke Stožera su na desetke. Ostavljeno je potpuno otvoreno što Ustavni sud misli o svim odlukama. Zašto nije o drugim odlučeno to ostaje za vidjeti u obrazloženju odluke - zaključio je Sherri.</p>