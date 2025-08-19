Obavijesti

Odvjetnik iz Srbije za 24sata: 'Žalit ćemo se na odluku suda vezano za uhićenog Hrvata'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Valjevo: Grupa maskiranih muškaraca u prosvjedu zapalila prostor Gradske uprave | Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL

Došao sam u Srbiju kod prijatelja u posjetu, mi se nismo nalazili na prosvjedu, rekao nam je ranije Hrvat koji je deportiran iz Srbije

Da, uložit ćemo žalbu, potvrdio je za 24sata Dejan Putniković odvjetnik iz Beograda koji zastupa mladog Hrvata Brunu Horvata koji je prošli tjedan završio u pritvoru u Beogradu, a nakon toga je deportiran iz Srbije. 

Beograd: Novi prosvjed na beogradskim ulicama, okupljeni su bacali kamenje i pirotehnička sredstva Beograd: Novi prosvjed na beogradskim ulicama, okupljeni su bacali kamenje i pirotehnička sredstva Beograd: Novi prosvjed na beogradskim ulicama, okupljeni su bacali kamenje i pirotehnička sredstva
Foto: Milos Tesic

Podsjetimo, Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova Srbije rekao je kako je tijekom nereda u Srbiji uhićeno 37 ljudi, među kojima je jedan državljanin Hrvatske.

Nakon što se vratio iz Srbije, mladi Hrvat je za 24sata ispričao što se dogodilo u Beogradu, prema njegovom viđenju. 

- Došao sam u Srbiju kod prijatelja u posjetu, mi se nismo nalazili na prosvjedu kao što je rečeno. Tamo su me legitimirali, u sporednoj ulici, ponavljam na prosvjedu nisam bio, niti sam skandirao niti nešto slično. Vidjeli su moje hrvatske dokumente i odveli su me u stanicu s ostalima iz Srbije, koji su tamo bili - počinje nam pričati. 

Kako je istaknuo, državljani Srbije koji su bili privedeni s njim pušteni su nakon sat vremena, a njega se zadržalo tijekom noći u pritvoru. 

- Ujutro sam odveden na sud gdje su mi prišili optužbu da sam gađao žandarmeriju, da sam sudjelovao na prosvjedu, da sam bio drzak i bezobrazan, da sam ih gađao sa suzavcem, pirotehnikom i razno raznim predmetima. Ja uopće nisam ozlijeđen, da sam radio to što su rekli vjerojatno bi imao nekakvu ozljedu. Na sudu su mi dali insinuacije ako to ne priznam, da mi slijedi gore od novčane kazne. Dobio sam kaznu od 41.000 dinara što je oko 400 eura. Kako su mi rekli da ako ne priznam da će biti težih posljedica, ja sam u toj situaciji prihvatio novčanu kaznu, to sam platio - govori nam mladi Hrvat.

Navodi kako se u rješenju koje je dobio sa suda navodi da je optužen za napad na žandarmeriju. 

- Bio sam deportiran istog trena u Hrvatsku. Bio sam u pritvoru, nisu me tukli, ali bilo je psihično teško - zaključuje Horvat.

