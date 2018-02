'Odvjetnik je automatizmom podnio tužbu protiv studenta'

Smatram da su vjerodostojnost i program rada te spremnost braniti ono za što se zalažete najvažniji za odabir rektora, rekao je Damir Boras, stari i novoizabrani rektor zagrebačkog Sveučilišta.

Nakon što je s 54 od 70 glasova članova Senata uvjerljivo pobijedio svog protukandidata Damira Bakića i osvojio rektorski mandat do 2022. godine, Boras se nakon nekoliko mjeseci šutnje obratio javnosti.

- To što sam dobio 77% glasova dokaz je da smo radili pošteno, otvoreno i da smo zastupali interese Sveučilišta, ali i svakog pojedinog fakulteta i studenata - rekao je Boras.

Najavio je i bolje odnose s medijima. Zbog tradicije, kaže, s novinarima nije razgovarao za vrijeme kampanje.

- Kao pristaša tradicije nisam istupao u javnosti za vrijeme izbora - rekao je Boras. Kazao je kako su od njegove Uprave koristi imali i dekani koji za njega nisu glasali.

- Otvarali smo radna mjesta, riješili imovinsko pravne odnose, a sada ćemo se boriti za bolje financiranje sveučilišta - najavio je rektor te dodao kako očekuje podršku Vlade i države u povlačenju novaca iz europskih fondova.

Kazao je kako u novom mandatu nudi otvaranje radnih mjesta te da je zagrebačko Sveučilište u negativnom položaju jer ne dobiva bodove za regionalnost.

Dotaknuo se i tužbe Ustavnom sudu od kojeg traži da Ministarstvu znanosti onemogući upravni nadzor nad sveučilištem.

- Sveučilište dobiva novce od države i mi ga odgovorno trošimo. Ja kontroliram dekane i oni su sretni zbog tog. Nismo protiv kontrole, no Ministarstvo znanosti nije nadležno za zapošljavanje kadrova na Sveučilištu. Autonomija Sveučilišta daje nam da mi biramo kvalitetne ljude, a ne da ih bira ministar - rekao je Boras. Smatra da bi došlo do velikim problema kada bi se politika miješala u zapošljavanje.

- Mi nismo još toliko zrela zemlja da bi mogli ukinuti autonomiju sveučilišta. Vani je drugačija situacija, rektori se tamo imenuju i imaju mnogo veće ovlasti. Nisam za to jer bi kod nas, s obzirom na to kakvi smo, to bilo kontraproduktivno - objasnio je Boras.

Na pitanje hoće li si opet sam isplaćivati novac za znanstveni projekt, odgovorio je:

- Nisam sam sebi isplaćivao novac, to je krivo tumačenje. Vijeća područja i fakulteti su birali kome će dati novac. Bio sam na čelu tog projekta samo zato što sam imao najveći koeficijent.

Novinari su ga pitali hoće li opet imati inauguraciju te koliko će ona koštati, na što je Boras rekao:

- Želio sam pokazati da na Sveučilištu postoji tradicija te je inauguracija služila kao promocija Sveučilišta.

- Inauguracija je koštala samo pola novaca namijenjenih za promociju - objasnio je rektor koji ne smatra kako je 20.000 kuna za promociju veliki novac.

- Vrijedilo je jer je taj događaj pokazao da imamo tradiciju - naglasio je.

Projekt kampusa Borongaj, kaže, nije završio jer političari nisu bili suglasni.

- Imamo projekte, ali su za njihovu neprovedbu krive dnevno-političke okolnosti - ustvrdio je rektor.

Do tužbe protiv studenta Luke Kovača, kaže, došlo je automatizmom.

- Tražili smo objavu demantija i kako je nismo dobili, odvjetnik je automatizmom podnio tužbu. Kasnije sam je povukao, ali istina je granica. Kako ja mogu nekog natjerati da govori istinu? - pitao se Boras.

Studijske programe na Hrvatskim studijima namjerava usmjeriti u kulturološkom smjeru, a naglasio je kako rade i na rješavanju problema na tom visokom učilištu.

- Primili smo taj "vrući krumpir" u ruke, ali uspješno rješavamo probleme - zaključio je Boras.