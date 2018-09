Odvjetnik kapetana Dragana: 'Skoro je oslijepio u zatvoru'

Draganu Vasiljkoviću se prije četiri mjeseca katarakta (siva mrena) pojavila na jednom oku, ali se zbog nereagiranja zatvorskih liječnika vrlo brzo proširila i na drugo oko, piše srpski portal informer.rs.

- Kapetanu Draganu trenutno je vid znatno zamućen na oba oka. Međutim, nitko ga i dalje ne šalje na operaciju. Ovim zapostavljanjem mu je narušena životna i radna sposobnost. Zatvorski liječnici namjerno ugrožavaju njegovo zdravlje - objasnio je izvor "Informera" blizak Vasiljkovićevoj obitelji.

To im je isto potvrdio i odvjetnik Goran Cvetić, branitelj kapetana Dragana, koji kaže da su za sve krivi loši uvjeti u zatvoru.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

'On se ne žali, a zdravlje mu se pogoršava'

- Točno je da je mom klijentu vid značajno oslabljen, ali usprkos tome on još nije operiran. Liječnici su mu dosad samo širili zjenice, ali to je u ovom slučaju nedovoljno. Osim toga, Vasiljković je doživio i srčani udar u kolovozu 2016. godine i ugrađen mu je stent. Tom prilikom mu je dijagnosticiran i dijabetes, koji nije registriran pri prijemu u splitski zatvor, što znači da je bolest dobio tijekom pritvora u Splitu. Imao je i jedan alergijski napad. Međutim, on nije čovjek sklon žaljenju. Očigledno je da mu se zdravlje pogoršava, a daljnji boravak u zatvoru može mu samo još više štetiti - naglasio je Cvetković.

Podsjetimo, Vrhovni sud je kapetanu Draganu umanjio kaznu zbog ratnog zločina nad hrvatskim vojnicima i civilima s 15 na jedinstvenu pravomoćnu kaznu od 13,5 godina zatvora. Vasiljković sad nakon smanjenja kazne očekuje puštanje na slobodu i najavljuje ustavnu tužbu.