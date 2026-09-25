Odvjetnik Križanović osvrnuo se na slučaj Horvatinčić: Značajna je činjenica što ima više od 70...

"Prema informacijama koje su zasad dostupne javnosti, gospodin Tomislav Horvatinčić uhićen je zbog sumnje da je upravljao motornim vozilom unatoč pravomoćno izrečenoj sigurnosnoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilima. Kršenje sigurnosne mjere određene pravomoćnom presudom predstavlja kazneno djelo neizvršavanja sudske odluke, za koje je propisana kazna zatvora do dvije godine. Međutim, važno je naglasiti da uhićenje ne znači niti utvrđenu krivnju niti automatski znači određivanje istražnog zatvora", poručuje odvjetnik Milko Križanović.

On ne zastupa Horvatinčića, ali je dao svoje stručno mišljenje o cijeloj situaciji...

- Tek je potrebno utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti konkretnog događaja te postoje li uopće zakonske pretpostavke za daljnje oduzimanje slobode. Kod eventualnog odlučivanja o istražnom zatvoru posebno je značajna činjenica da gospodin Horvatinčić ima preko 70 godina. Zakon o kaznenom postupku izričito propisuje da se protiv osobe koja je navršila 70 godina života istražni zatvor može odrediti samo iznimno. To ne znači da je određivanje istražnog zatvora zakonski isključeno, ali znači da sud takvu odluku mora posebno i konkretno obrazložiti, uzimajući u obzir težinu kaznenog djela, kaznu koja se realno može očekivati, osobne okolnosti okrivljenika i načelo razmjernosti - poručuje Križanović.

Odmah dodaje:

- Čak i ako bi se utvrdilo postojanje neke od zakonskih osnova za istražni zatvor, potrebno je procijeniti može li se ista svrha ostvariti blažim mjerama. Zakon za osobe starije od 70 godina, pod propisanim uvjetima, poznaje i mogućnost istražnog zatvora u domu tako da je ta opcija realna. Smatram da u ovom trenutku ne treba prejudicirati niti kaznenu odgovornost niti odluku o istražnom zatvoru. Uhićenje je jedna procesna radnja, dok je odluka o tome postoje li uvjeti za istražni zatvor zasebno pravno pitanje o kojem sud mora odlučivati na temelju konkretnih činjenica i uz posebno uvažavanje činjenice da se radi o osobi starijoj od 70 godina - kaže odvjetnik.

Podsjećamo, Tomislav Horvatinčić (78) uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Riječ je o kaznenom djelu neizvršavanja sudske odluke, za koje je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Prema posljednjim podacima, Horvatinčić je 2017. ostao bez vozačke nakon što su mu utvrdili trajnu zdravstvenu nesposobnost za vožnju. Dvije godine kasnije sud mu je izrekao i petogodišnju zabranu upravljanja svim vozilima, a u nju se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne. Poslali smo upit zagrebačkoj policiji ima li Tomislav Horvatinčić važeću vozačku dozvolu, je li mu zabrana i dalje na snazi i ako jest, do kada.

On je prošle godine pušten na uvjetni dopust nakon što je bio pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. godine u kojoj je smrtno stradao talijanski bračni par Francesco Salpietro i Marinella Patella Salpietro. Horvatinčić je gliserom oko podneva u moru kod Primoštena, u zoni u kojoj je zabranjeno glisiranje, naletio na jedrilicu Santa Pazienza talijanskog bračnog para i na mjestu ih usmrtio.

Odlukom pulskog Županijskog suda 18. srpnja 2025. godine pušten je na uvjetni otpust. Horvatinčić je većinu kazne služio u kaznionici poluotvorenog tipa koja u svom sastavu ima i otvoreni odjel. Ljudi su ga snimili kako tijekom izdržavanja kazne šeće s plavušom Zagrebom, šopingira, često je bio u toplicama gdje je znao i psovati one koji su ga snimali, pio kave u Samboru za vikende... Znao je biti snimljen i na suvozačkom mjestu, ali ovo je prvi put da je snimljen za volanom. Fotografije je objavio Index.