Odvjetnik o švicarskom franku: 'To je diskriminacija i pobjeda banaka, ovo je nered od odluke'

Odluka Vrhovnog suda u utorak o slučaju švicarskog franka digla je na noge potrošače, a Goran Aleksić iz Udruge Franak jučer je to prozvao zločinačkom i političkom odlukom.

Da je odluka pobjeda banaka, tvrdi i odvjetnik Igor Metelko.

- Načelno bi mogli reći da je, ako odluka zaživi. Potrošači će imati pravo na svega 5-10% od onoga na što bi imali pravo da se usvojio puna restitucija kao što je to sud EU naglšavao kako se postupa s ništetnim odredbama, njihovo uklanjanje i povrat nepripadno stečenih koristi - rekao je Metelko za N1 televiziju.

Metelko kaže da je pravno stajalište izraženo pod točkom 2, koje je izglasalo 10 sudaca od potrebnih 12, bilo ono na što potrošači ciljaju i na što imaju pravo skladu s pravnom stečevinom suda EU-a i njegovom sudskom praksom.

Metelko: Oštećenici trebaju podnijeti Ustavnu žalbu

Što će se dogoditi s revizijskim odlukama nije poznato, a moguć je zaključak o neusklađenosti odluke, navodi Meteko nadajući se da će evidencija spriječiti ovu nedorečenu odluku.

- Nema mogućnosti žalbe nego Ustavne tužbe. Tu se radi o pojedinačnim tužbama koji su došli do revizije pred Vrhovnim sudom. Ustavni sud ima ovlasti ukinuti te odluke ako ustanovi da je došlo do povrede ustavnih prava, prije svega prava na pravično suđenje, a ja bih rekao i prava na jednakost i zabranu diskriminacije, jer ovom su odlukom sigurno diskriminirani oni koji su svoje kredite konvertirali u odnosu na one koji nisu jer oni koji nisu konvertirali kredite, a tuže i dobivaju sto postotna obeštećenja na sudu u konačnici plaćaju 50% manje iznosa nego oni potrošači koji su svoje kredite konvertirali. Pa gdje je tu jednakost?! - objašnjava Metelko za N1 i dodaje kako je zadaća Vrhovnog suda uvesti red u suđenje, a 'oni ovim nedorečenim odlukama uvode nered'.

