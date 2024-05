Odvjetnik obitelji ubijene djece u Beogradu: 'Majka dječaka ne pokazuje ikakvu empatiju...'

Majka se dva puta nije pojavila na sudu s izgovorom da još nije dala izjavu o kaznenom postupku. To šalje poruku da je ona iznad suda, da je ona ta koja upravlja postupkom, da je onda ta koja odlučuje što će i kako će raditi, ispričao je u razgovoru za Blic Ognjen Božović, odvjetnik obitelji žrtava u OŠ Vladislava Ribnikara.

Dječak (13) u beogradskoj školi je 3. svibnja ubio devetero kolega i domara. Kazneni postupak počeo je početkom siječnja i vodi se protiv njegovih roditelja i još dvoje ljudi koji su radili u streljani.

Otac je optužen za teško djelo protiv opće sigurnosti, a majci se stavlja na teret nedopušteno držanja oružja i streljiva.

- Njeno ponašanje pokazuje kako nema osjećaje kajanja, empatije, poniznosti, osjećaja odgovornosti i morala da dođe i kaže - sud me je pozvao, ove obitelji i čitavo društvo očekuju odgovor - smatra odvjetnik.

'Nitko nije kriv'

Božović se osvrnuo i na ponašanje oca.

- Jedanaest mjeseci slušamo kako se oni ne osjećaju krivim za to što se dogodilo. Početkom travnja V.K. imao je priliku doći i objasniti kako to da nitko nije kriv za smrt deset osoba i za ozljede djece i nastavnice. On je došao u sudnicu, izjavio je sućut, a zatim je rekao da ne može ponovo proživljavati tu traumu, da je on mrtav čovjek i da ne može odgovarati na pitanja, čime je skratio davanje iskaza - rekao je.

Prokomentirao je i njegovu izjavu u kojoj tvrdi da je on 'mrtav čovjek'.

- To je uvredljivo s više aspekata. Prvo, on je vrlo živ čovjek! I on, i njegova supruga, i njegova djeca! Oni se mogu smijati, razgovarati, nastaviti školovanje i svoj život. Obitelji ubijenih to ne mogu. Ta su djeca pobijena. Njihovi su životi uništeni bespovratno. Oni mogu reći da su mrtvi ljudi. Ako su oni mogli smoći snage doći u sudnicu, dati izjavu i ogoliti svoju bol pred cijelim društvom, ako su oni mogli doći toga dana i saslušati njega, kako onda on to ne može - poručio je Božović.