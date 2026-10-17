Odvjetnik Primorac: Ako UEFA kazni Hajduk, klub može tražiti naknadu od odgovornih...

Ako Hajduk bude novčano kažnjen zbog ponašanja navijača, klub može tražiti naknadu od onih za koje se utvrdi da su mu nanijeli štetu, rekao je odvjetnik dr. sc. Damir Primorac u središnjem Dnevniku HRT-a. Naglasio je da prijave moraju biti potkrijepljene kvalitetnim dokazima te da treba utvrditi jesu li incidenti bili organizirani.

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Ovaj bivši sudac i sveučilišni profesor usudio je ponašanje sudionika incidenta, poručuje kako on nanosi veliku štetu i Hajduku i Splitu kao i cijeloj Hrvatskoj.

Govoreći o postupanju nadležnih tijela, Primorac je pohvalio posao policije, napomenuvši da u velikoj skupini ljudi nije lako pronaći i izdvojiti počinitelje. Ipak, upozorio je da sam broj privedenih i prijavljenih osoba ne jamči ishod postupka.

- Priopćenja, kad kažu da je priveden veliki broj osoba, da je prijavljen veliki broj osoba, u konačnici ništa ne moraju značiti ako to nije potkrijepljeno kvalitetnim dokazima - rekao je Primorac, javlja HRT.

Naglasio je da je uz svaku prijavu potrebno dokazima utvrditi tko je sudjelovao u protupravnom ponašanju kako bi se pred nadležnim sudom mogao pokrenuti i provesti postupak. Prebacivanje odgovornosti između policije i pravosuđa, dodao je, prati svih 30 godina koliko radi u pravosuđu.

Ako je predmet potkrijepljen dokazima, smatra, nema opravdanja da dugo stoji na sudu.

- Više ne vrijedi ono pravilo kako je pravda spora, ali dostižna. Obične građane, ljude, zanima da se predmet brzo provede, da oni budu sigurni u svom gradu, u svojoj državi i da pravosuđe, odnosno cijeli sustav, bude što učinkovitiji, poručio je.

Izrazio je nadu da će državno odvjetništvo među podnesenim prijavama izdvojiti slučajeve u kojima postoje dokazi i osnovana sumnja za daljnji postupak.

Primorac je upozorio i na važnost utvrđivanja jesu li incidenti nastali spontano ili ih je netko organizirao. Ako postoji organizator, smatra, nije dovoljno procesuirati samo neposredne počinitelje.

- Ako postoji organizator i ako odgovara samo onaj tko je počinio protupravno ponašanje, a ne pronađe se organizator, onda ćemo, medicinskim žargonom, reći da je pronađen samo simptom, ali nije izliječena bolest, rekao je Primorac, piše HRT.

Uz kaznenu, prekršajnu i disciplinsku odgovornost, Primorac je istaknuo i građanskopravnu odgovornost, za koju kaže da se često zanemaruje.

Objasnio je da Hajduk kao organizator sportskog natjecanja snosi troškove osiguranja te da, prema načelu objektivne odgovornosti, može odgovarati za ponašanje navijača. No ako UEFA novčano kazni klub, otvara se i pitanje potraživanja naknade od odgovornih pojedinaca.

- Imamo slučajeve i u Njemačkoj i u Engleskoj gdje su nogometni klubovi išli s regresnom tužbom prema onim navijačima za koje je utvrđena odgovornost da su svojim doprinosom nanijeli štetu - rekao je.

Naglasio je da takav postupak ne predstavlja rat s navijačima, nego način da se spriječe novi neredi i omogući ostalim navijačima da dolaze na utakmice i bodre svoj klub.