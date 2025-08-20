Obavijesti

VIDEO: PREBILI SLOVENCE

Odvjetnik Slovenaca koje su tukli zaštitari u Savudriji: 'Za događaj je odgovoran i hotel'

Piše Luka Safundžić,
Odvjetnik Slovenaca koje su tukli zaštitari u Savudriji: 'Za događaj je odgovoran i hotel'
Foto: 24sata

Iz istarske policije kažu da još istražuju incident u Savudriji u kojem su pretučeni Slovenci. Djevojci su u bolnici u Sloveniji, doznajemo, utvrdili da ima teške ozljede glave

Nakon incidenta 15. kolovoza na plaži kojom upravlja hotel Kempinski u Savudriji, a u kojem su zaštitari pretukli slovenske turiste, još nitko nije priveden. Neslužbene su to informacije koje su potvrđene novinarima 24sata, dok iz istarske policije tvrde da je istraživanje u tijeku i da će po dovršetku istoga objaviti detalje.

Odvjetnik Slovenaca, Milko Križanović, izjavio nam je jučer da se hotel ne može amnestirati odgovornosti pozivanjem da su zaštitari vanjska agencija.

Zaštitari napali Slovence u Savudriji 00:22
Zaštitari napali Slovence u Savudriji | Video: 24sata

- Odgovornost se može dijeliti s agencijom i samim počiniteljima, ali žrtve ovoga postupanja tražit će zakonito kažnjavanje odgovornih i naknadu štete i izravno od samoga hotela. Zaštitari tvrtke koja je angažirana su svoje radne zadatke pretvorili u grubo nasilništvo bez presedana i za takvo ponašanje uslijedit će kazna kao primjer njima samima, ali i ostalima da to više ne čine. Zaštitari angažirani po hotelu nemaju ovlasti tjerati bilo koga niti primjenjivati silu izvan granica propisanih Zakonom o privatnoj zaštiti - rekao je odvjetnik i zaključio: "Istraga će se proširiti na odgovornost osobe za kaznena djela ako se utvrdi da su radnje zaštitara bile rezultat naloga, odobrenja ili toleriranja od strane Kempinski Hotel Adriatic u Savudriji i isti može odgovarati i prema Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela".

Dvoje slovenskih turista, koji su u incidentu ozlijeđeni, javili su nam se tijekom srijede i kratko rekli kako su i dalje jako loše.

- Bili smo danas opet kod liječnika, osjećamo se jako loše zbog napada te moramo strogo mirovati zbog posljedica ozljeda - rekli su za 24sata.

Prije nekoliko dana detaljno su nam ispričali kako je izgledala ta noć užasa.

- Prišao nam je jedan od zaštitara, rekao nam je da se maknemo s plaže, tražili smo da nam objasni koji zakon kaže da se moramo maknuti. Nakon toga je otišao, ali se vratio s još jednim svojim kolegom, a taj kolega bio je jako agresivan - ispričao nam je ozlijeđeni Slovenac.

NAPALI IH U ISTRI EKSKLUZIVNA SNIMKA Pretučeni Slovenci za 24sata: 'Mislili smo da će nas ubiti. Tukli su i curu'
EKSKLUZIVNA SNIMKA Pretučeni Slovenci za 24sata: 'Mislili smo da će nas ubiti. Tukli su i curu'

Dodao je da je ubrzo nakon toga uslijedio i sukob.

- Udario me šakom u glavu, došla je moja djevojka, derala se da me puste i onda su me počeli mlatiti nogama. Ja sam mislio da će me ubiti, molio sam Boga da prestanu. Kasnije su mi curu bacili na pod i teleskop-palicom joj razbili glavu - ispričao nam je muškarac.

Istaknuo je i kako su djevojku udarali nogama. Oglasili su se i iz tvrtke Klemm Sigurnost d.o.o., čiji su zaštitari.

- Grupa mlađih osoba, pod vidnim utjecajem alkohola, remetila je javni red i mir te uništavala imovinu štićenog objekta, hotela Kempinski Adriatic. Na upozorenja naših djelatnika navedene osobe su se oglušile te je, nakon trećeg upozorenja, došlo i do fizičkog napada na zaštitare - rekli su i dodali da njihova tvrtka osuđuje svaki vid nasilja.

Foto: Privatni album/canva

ODVJETNIK TRAŽI NADZOR ZAŠTITARA

Obveza Kempinski Hotel Adriatic u Savudriji je, prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i posebnim propisima iz turizma, osigurati sigurnost gostiju i trećih osoba na prostoru kojim se koristi. Time se dodatno potvrđuje da postoji obveza nadzora nad angažiranim zaštitarima, kaže odvjetnik napadnutih Slovenaca.

