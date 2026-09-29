Odvjetnik ZET-ovog sindikata: Pozivam građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a

Nakon što je Županijski sud u Zagrebu u utorak odbio prijedlog ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, odvjetnik ZET-ovog sindikata Blaženko Lozo kazao je da su djelomično uspjeli u svojem zahtjevu te pozvao građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a.

"Pozivam građane Zagreba da ne nasjedaju i da se ne okreću protiv vozača ZET-a koji rade mukotrpan posao osam sati dnevno u gradu koji je postao stresno prometno središte kakvog nema nigdje u svijetu. Te ljude treba ipak malo više poštovati", rekao je Lozo.

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Pravni zastupnik ZET-ovog sindikata istaknuo je da radnici ZET-a traže svoja prava te poručio da se umirovljenici s malim mirovinama moraju boriti da one budu veće, jer za to nisu krivi ZET-ovi vozači.

"Jučer smo čuli zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da nikakva šteta nije nastala u Gradu Zagrebu, a koji financira rad ZET-a, a neće nastati ni ubuduće jer su ZET-ove karte besplatne", dodao je.

Upitan zašto misli da su karte ZET-a besplatne, Lozo je odgovorio da se one subvencioniraju. Upitan da precizira tko te karte subvencionira, odvjetnik je odgovorio kako on nije iz ZET-a i uputio novinare da upitaju ZET. "To je podatak kojeg sam dobio", nadodao je. Na pitanje gdje se u pravnoj borbi između Grada Zagreba i ZET-ovog sindikata nalaze građani koji koriste usluge ZET-a, Lozo je odgovorio da su građani najveća vrijednost ovog grada i zemlje.

"Zato ih treba zaustaviti da odlaze u Njemačku. Hrvatski vozač će otići tamo, a mogao bi ga zamijeniti netko tko će doći iz države s jednom asfaltnom cestom, a to se već događa u nekim javnim poduzećima u Hrvatskoj", istaknuo je.

Zagrebački Županijski sud u utorak je odbio prijedlog gradskog prijevoznika ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo i u slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu.

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Sutra konačne presude u oba predmeta

Odluku u slučaju ZET-a donijelo je sudsko vijeće u kojem je izvjestiteljica Lidija Bošnjaković, inače supruga bivšeg HDZ-ovog ministra Dražena Bošnjakovića koji je sada ustavni sudac. Konačnu presudu u sporu ZET-a protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske sutkinja Bošnjaković objavit će sutra u 11.30 sati. Kao i u prethodnom postupku odvjetnici gradske tvrtke navodili su da sindikati nisu smjeli u štrajk prije nego što su utvrđeni poslovi koji se ne smiju blokirati, ali i dok je na snazi nastavak primjene odredbi iz Kolektivnog ugovora. Odvjetnici sindikata, s druge strane, smatraju da štrajk nije preuranjenim pa time niti nezakonit te da šteta za koju se privremenoj mjeri i tužbi poziva ZET ne može biti razlog da štrajk bude nezakonit. Dodali su i da je šteta koja nastaje obustavom rada očekivana, uobičajena i po zakonodavcu dozvoljena posljedica sindikalne akcije kao što je štrajk.

Odvjetnici sindikata istaknuli su i da gradonačelnik nije pristupio pregovorima u dobroj vjeri te podsjetili na njegovu izjavu da ZET zbog štrajka ne trpi štetu. Odvjetnik ZET-a odgovorio je da šteta nije samo financijska već je u pitanje dovedeno funkcioniranje javnog prometa u milijunskom gradu. U ranijem postupku Županijski sud u Zagrebu u utorak je odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu o zakonitosti štrajka u sporu protiv tri sindikata objavit će u srijedu u 10.30 sati. Obrazlažući odluku, sutkinja Ksenija Jakovčević istaknula je da Holding nije pravno utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali donošenje privremene mjere, odnosno zabrane štrajka.