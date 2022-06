Odvjetnik Zorana Mamića: Još nismo dobili presudu, očekujem da mog klijenta neće izručiti

Sud BiH u skladu s članom 18. Zakona o slobodi ostvarivanja informacija u BiH, povodom odluka u kaznenim postupcima, javnosti i medijima može priopćiti odluku, tek nakon što zaprimi poštanske povratnice kao dokaz da su stranke i branitelji istu zaprimili, jer shodno europskim standardima stranka u postupku ne može saznati odluku Suda iz medija - odgovorili su sa Suda BiH na pitanje je li Sud odlučio o zahtjevu RH za izručenjem bjegunca pred hrvatskim pravosuđem Zorana Mamića i, ako je, kakva je presuda.



- Nismo još dobili rješenje suda. Očekujemo ga svaki dan, a očekujemo i da sud odluči kao i do sada - rekao je Zdravko Rajić, odvjetnik Zorana Mamića, koji očekuje još jedno odbijanje hrvatskog zahtjeva za izručenjem njegova klijenta.

Podsjećamo, hrvatsko pravosuđe Mamićevo izručenje traži po tri osnove.

Zbog ponovljenog sudskog postupka po odluci Vrhovnog suda koji je ukinuo dio presude osječkog Županijskog suda i naložio ponovno suđenje, zbog izdržavanja kazne od četiri godine i osam mjeseci zatvora na koliko je pravomoćno osuđen u potvrđenom dijelu prvostupanjske presude te zbog istrage o podmićivanju trojice osječkih sudaca.

- Tužiteljstvo BiH je u svom podnesku jasno naznačilo da nema uvjeta za izručenje Zorana Mamića. On je državljanin BiH. Bila bi moguća samo primjena ugovora između BiH i RH, ali nema uvjeta u tom ugovoru s obzirom na vrijeme počinjenja, ali i obostrane kažnjivosti- rekao je u svibnju kada je na Sudu BiH održana sjednica odvjetnik Rajić.

I dok po svemu sudeći Zoran Mamić neće skoro u hrvatski zatvor u Hrvatskoj bi mogao ostati bez nekretnina.

Za razliku od starijeg brata Zdravka, koji je lani u državni proračun uplatio još 45 milijuna kuna, koliko je nezakonito stekao, Zoran se nije odlučio na taj korak. Država je stoga krenula u ovrhu.

- Ovršni postupci nad nekretninama na moru i u Zagrebu još uvijek su u tijeku- rekao nam je Mijo Golub, odvjetnik Zorana Mamića. Bivši trener Dinama Zoran Mamić, pravomoćno osuđen za izvlačenje milijuna iz kluba na četiri godine i osam mjeseci, kaznenim djelom stekao je 25,8 milijuna kuna. Država se dijelom naplatila jer mu je ranije oduzela 2,6 milijuna kuna koje mu je trebao isplatiti Dinamo, a oduzela je i 6284 eura s računa Mamićeve bivše supruge i Land Rover Evoque. Stoga je država krenula u ovrhu ne bi li namaknula još 22,945 milijuna kuna.

- Ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, a vlasnik je pašnjaka Orlje površine 7030 metara četvornih, kao i peterosobnog stana u vili koji se sastoji od dnevnog boravka s kuhinjom, četiri sobe, tri kupaonice s WC-om, hodnika, dvije terase i balkona na 2. katu te stubišta između 1. i 2. kata, neto korisne površine 141 metra četvornog s pripadajućim parkirnim mjestom - stoji u rješenju o ovrsi Općinskog suda u Zadru. U istom kompleksu posjeduje i dva apartmana koja je potraživala njegova bivša supruga.

Ovršena je i kuća Zorana Mamića u Markuševečkoj Dubravi. Bivši trener Dinama Zoran Mamić vilu od 600 kvadrata u Markuševečkoj Dubravi oglasio je za prodaju u jesen 2020. Nekako u isto vrijeme žalio se osječkom Županijskom sudu kako mu je teško putovati na baš svako ročište u Osijek, gdje mu se sudilo za izvlačenje novca iz Dinama zajedno s bratom Zdravkom.

Nedugo potom doznali smo da obiteljsku vilu u podsljemenskoj zoni prodaje za 1,950.000 eura, a šest mjeseci poslije za vilu je tražio ravno 2,000.000 eura.



Iz zemljišnih knjiga vidljivo je da je od lipnja 2021. vila pod ovrhom. Iz broja spisa vidi se da se predmet vodi na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu i da je presuda o ovrsi donesena 2. lipnja 2021.Mamićeva vila iznenada je netragom nestala sa stranica agencije za nekretnine. Uklonjen je cijeli oglas, kao i fotografije vile. Kako doznajemo, zainteresiranih za vilu je bilo, no kad su potencijalni kupci doznali da je vila u sudskom sporu, odustali su od kupnje.

Inače, vila, koja se prostire na zemljištu od 3600 kvadrata, sagrađena je 2009., a ima po četiri spavaće sobe i kupaonice te dva garažna mjesta. U podrumu su vinoteka, vešeraj, garderoba, bazen, jacuzzi, finska sauna, parna kupelj i teretana. U prizemlju vile su zahod, garderoba, gostinjska soba s kupaonicom, glavna spavaća soba s kupaonicom i garderobom, kuhinja s blagovaonicom, radna soba, dnevni boravak s kaminom i blagovaonica. Na katu su još jedan dnevni boravak, dvije spavaće sobe s garderobama i kupaonicama te velika natkrivena terasa.

I dok je mlađi Mamić u ovrhama njegov brat Zdravko izbjegao je ovrhe i mogućnost da ostane bez nekretnina po nižoj cijeni od tržišne. Podsjetimo, Mamiću se pravomoćnom presudom u postupku u kojem je s bratom Zoranom, Samirom Vrbanovićem i Milanom Pernarom na teret stavljala šteta od 52 milijuna kuna.

Država mu je 7,5 milijuna kuna bila oduzela na teret jamstva koje je Mamić svojedobno uplatio za ukidanje istražnog zatvora, da bi mu ga USKOK, nakon što mu je jamstvo vraćeno, također blokirao. Mamiću je do podmirenja duga od 52 milijuna kuna nedostajalo još 44,5 milijuna. Da dug nije bio podmiren, država bi ubrzo počela provoditi ovrhe nad njegovom blokiranom imovinom, nekretninama i jahtom. No lani u srpnju Mamićeva supruga Marina je na račun države uplatila preostalih 44,5 milijuna kuna te tako podmirila dug.

Taj novac Mamiću je posudio vlasnik lanca kladionica u BiH Renato Korać. On se upisao kao fiducijarni vlasnik Mamićeve vile na Tuškancu i luksuznog stana na Cvjetnom trgu. Krešo Vukoja, direktor u Koraćevim tvrtkama, za Jutarnji list, je rekao kako je rok za podmirenje Mamićeva duga do kraja lipnja 2022.

- Gospodin Korać nije zainteresiran za preuzimanje tih nekretnina, nego je upisan dok se ne podmiri potraživanje. Rok ćemo najvjerojatnije produljiti jer nekretnine još nisu prodane, naime Mamić traži kupce. Novi rok bit će do Nove godine - otkriva Vukoja, dodajući da su se poduzetnik Korać i Mamić upoznali tek otkad on boravi u BiH te da se to dogodilo nakon jedne "crkvene mise".

Direktor Vukoja za Jutarnji je rekao i da samo kuća na Tuškancu, prema nekim procjenama, vrijedi više od duga, odnosno oko osam milijuna eura, ali da opet u konačnici sve vrijedi onoliko koliko je netko za to spreman platiti. Mamićeva vila na Tuškancu sastoji se od zgrade, garaže i dvorišta te se prostire na 1489 četvornih metara. Upis je proveden je i nad elitnim stanom na Cvjetnom trgu. Stan se, kako je navedeno u zemljišnim knjigama, sastoji od pet prostorija, i to hodnika, kupaonice, kuhinje, dnevnog boravka/blagovaonice i sobe te terase i uređene zelene površine. Uz to idu dva garažna mjesta.

