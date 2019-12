'Odvojiti vojsku od Crkve? Ne, mi to nikad nećemo napraviti!'

- Nekom saborskom zastupniku smeta, kaže morate profesionalizirati Hrvatsku vojsku i morate odvojiti od hrvatske katoličke crkve. A što reći? To mi nećemo nikad napraviti. To nije HDZ i to ja vjerujem te stvari kod nas su nemoguće, rekao je Krstičević pred okupljenim HDZ-ovcima.

Njegovu je izjavu na Facebooku komentirao nezavisni saborski zastupnik Marko Vučetić, inače doktor filozofije i teolog.

- Ministar Krstičević kaže da nikada neće odvojiti vojsku od Crkve. Ako to ostvari, odvojio je Crkvu od Krista. Ima li nakaradnijeg prizora od ministra obrane koji se zalaže za Crkvu u vojarni i od biskupa koji ima vojni čin? Ima, biskup s povlaštenom mirovinom jer je razvio oružane snage, napisao je Vučetić.

Ministar obrane na skupu se, uz ostalo, dotaknuo i nabavke višenamjenskog borbenog aviona.

- U ovome tjednu idemo ponovno, šaljemo zahtjev, a to je nabavka višenamjenskog borbenog aviona, rekao je Krstičević u Splitu.