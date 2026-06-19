Obavijesti

News

Komentari 10
GRAĐANI SE BUNE

ODZVONILO SVINGERIMA Grad Rovinj kreće u obračun s onima na Punta Križu. Evo što kažu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ODZVONILO SVINGERIMA Grad Rovinj kreće u obračun s onima na Punta Križu. Evo što kažu
Foto: Hajrudin Merdanović/24sata

Svingerska je plaža postala nelegalnim dijelom turističke ponude Rovinja, koja je i danas iznimno popularna među dijelom turista...

Grad Rovinj od 1.srpnja uz pomoć djelatnika komunalnog redarstva i policije kreće u kontrolu priobalja Punta križa, prostora koje se posljednjih 15 godina koristi kao swingerski raj, poznat ne samo među domaćima, već i nadaleko i naširoko reklamiranog u stranim magazinima, prenosi Istra24.hr. 

- To ne znači, da će se ljudima različitih seksualnih orijentacija onemogućavati boravak i posjet priobalju Punta križa, već nastojati zaustaviti javni i eksplicitni seks na otvorenom, poručio je Dino Sošić dogradonačelnik Rovinja-Rovigno, odgovarajući na pitanje vijećnice SDP-a Marije Blažine, postavljenom na aktualnom satu Gradskog vijeća o tome što se kani učiniti s prostorom Punta križa i zaustavljanjem seksualnih aktivnosti na otvorenom.  

DNEVNIK SODOME I GOMORE Uspon i pad plaže za orgije u Istri: 'Jeste li za jedan Triglav?'
Uspon i pad plaže za orgije u Istri: 'Jeste li za jedan Triglav?'

Situaciju vezanu za Punta križ, Blažina je ilustrirala čitanjem i jedne od mnogobrojnih, na društvenim mrežama pristiglih pritužbi zabrinutih građana koji traže da se ove aktivnosti zabrane, a divlje plaže ponovno vrate na korištenje građanima Rovinja i obiteljima s djecom. Osim na seksualne aktivnosti koji se tamo odviju, vijećnica se osvrnula i na ekološki problem - zapuštenost i ne uređenost prostora, odnosno smeće koje korisnici divljih plaža na kojima nema urbane opreme ostavljaju za sobom.

Podsjetimo, problematika Punta križa nije nova i nepoznata. Prije petnaestak godina Grad je organizirao ophodnje komunalnih redara, a potom i posebno plaćene zaštitare. Postavljene su table s ilustracijom "zabranjenih aktivnosti", a išlo se i toliko daleko da se, u jednom trenutku, razmišljalo i o preorjentaciji područja Punta križ u zonu sakralnog turizma - ideju potaknutu prisustvom više poljskih crkvica.

Međutim, od svega toga se s vremenom odustalo. U međuvremenu, svingerska je plaža postala nelegalnim dijelom turističke ponude Rovinja, koja je i danas iznimno popularna među dijelom turista.

- Grad poduzima određene mjere. Spremne su određene strategije, spremni su obilasci, table s upozorenjima koje će biti postavljene ima određenim mikro lokacijama koje ćemo ustanoviti, odnosno spremna je koordinacija s policijom i  sastanci na kojima ćemo sve dogovoriti. Posao je opsežen i kompleksan pa ću na isti odgovoriti u pismenom obliku, rekao je dogradonačelnik Sošić, dodajući da grad neće, ne može i ne želi zabraniti nikome dolazak na tu plažu neovisno o tome kakvu osoba seksualnu pripadnost i sklonost ima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći
TRAJE OČEVID

Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Na terenu su i vatrogasci koji pomažu unesrećenima...
VIDEO Pao narko klan u Istri: Uskok i 80 policajaca razbili bandu, u baraci 'miksali' kokain
ORUŽJE, BOMBE I KILE DROGE

VIDEO Pao narko klan u Istri: Uskok i 80 policajaca razbili bandu, u baraci 'miksali' kokain

Tijekom pretraga policajci su pronašli oko 8.6 kilograma droge, oružje, novac i druge predmete koji potječu ili su korišteni za počinjenje kaznenih djela
EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki
OTKRIVAMO DETALJE

EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki

Glavni tajnik Siniša Krajač je uveo pulsku tvrtku A.T.I. u posao s HOO-om. U tri godine su im dali 1,5 milijuna eura. Od tog su protuzakonito sakrili čak milijun eura. Uskok sve ispituje. Most prijavio dio: 'Izvlačili su novac'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026