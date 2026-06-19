ODZVONILO SVINGERIMA Grad Rovinj kreće u obračun s onima na Punta Križu. Evo što kažu

Grad Rovinj od 1.srpnja uz pomoć djelatnika komunalnog redarstva i policije kreće u kontrolu priobalja Punta križa, prostora koje se posljednjih 15 godina koristi kao swingerski raj, poznat ne samo među domaćima, već i nadaleko i naširoko reklamiranog u stranim magazinima, prenosi Istra24.hr.

- To ne znači, da će se ljudima različitih seksualnih orijentacija onemogućavati boravak i posjet priobalju Punta križa, već nastojati zaustaviti javni i eksplicitni seks na otvorenom, poručio je Dino Sošić dogradonačelnik Rovinja-Rovigno, odgovarajući na pitanje vijećnice SDP-a Marije Blažine, postavljenom na aktualnom satu Gradskog vijeća o tome što se kani učiniti s prostorom Punta križa i zaustavljanjem seksualnih aktivnosti na otvorenom.

Situaciju vezanu za Punta križ, Blažina je ilustrirala čitanjem i jedne od mnogobrojnih, na društvenim mrežama pristiglih pritužbi zabrinutih građana koji traže da se ove aktivnosti zabrane, a divlje plaže ponovno vrate na korištenje građanima Rovinja i obiteljima s djecom. Osim na seksualne aktivnosti koji se tamo odviju, vijećnica se osvrnula i na ekološki problem - zapuštenost i ne uređenost prostora, odnosno smeće koje korisnici divljih plaža na kojima nema urbane opreme ostavljaju za sobom.

Podsjetimo, problematika Punta križa nije nova i nepoznata. Prije petnaestak godina Grad je organizirao ophodnje komunalnih redara, a potom i posebno plaćene zaštitare. Postavljene su table s ilustracijom "zabranjenih aktivnosti", a išlo se i toliko daleko da se, u jednom trenutku, razmišljalo i o preorjentaciji područja Punta križ u zonu sakralnog turizma - ideju potaknutu prisustvom više poljskih crkvica.

Međutim, od svega toga se s vremenom odustalo. U međuvremenu, svingerska je plaža postala nelegalnim dijelom turističke ponude Rovinja, koja je i danas iznimno popularna među dijelom turista.

- Grad poduzima određene mjere. Spremne su određene strategije, spremni su obilasci, table s upozorenjima koje će biti postavljene ima određenim mikro lokacijama koje ćemo ustanoviti, odnosno spremna je koordinacija s policijom i sastanci na kojima ćemo sve dogovoriti. Posao je opsežen i kompleksan pa ću na isti odgovoriti u pismenom obliku, rekao je dogradonačelnik Sošić, dodajući da grad neće, ne može i ne želi zabraniti nikome dolazak na tu plažu neovisno o tome kakvu osoba seksualnu pripadnost i sklonost ima.