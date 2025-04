Oglasila se Ivana Kekin nakon uhićenja Mile: 'Ko veliki reality show, gdje ološ nosi značke...'

Ivana Kekin, saborska zastupnica platforme Možemo, oglasila se prvi put na društvenim mrežama nakon što je njezin suprug Mile jučer u petak.

- “Budimo sada kao rendžeri / Uspravnog hoda i pravednog gnjeva / Ja tek sada vidim, kad smo u manjini / Koliko smo si važni / Kad je sve šatro, kvazi, ko fol / Ko neki veliki reality show / Gdje ološ nosi značke i sve je naopačke / A svetinje su laži” / Mile Kekin

(Atlantida - album Kuća bez krova)

- Moj čovjek - napisala je Kekin uz stihove pjesme Atlantida.

Podsjetimo, USKOK je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv bivše pročelnice iz Buja Jelene Perosse, njezinog supruga Denisa Perosse te još četiri osobe, među kojima je i glazbenik Mile Kekin, zbog sumnje na malverzacije s nekretninama u Istri, uključujući višegodišnje pogodovanje i pranje novca.

Tužiteljstvo i policija terete osumnjičenike za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca u razdoblju od 2014. do 2025. godine.

Podsjetimo, jučer se nakon što je ispitan i pušten na slobodu oglasio se i sam Mile.

- Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem.

Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, spremili me ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme.

Keep on rocking in a free world - napisao je Kekin.