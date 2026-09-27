Oglasili se iz ZET-a: 'Planirajte značajno duže vrijeme za putovanja zbog štrajka...'

Veliki najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, ako ne dođe do čuda, kreće u ponedjeljak u 3:30 sati. Javnog prijevoza u Zagrebu prema najavama ne bi trebalo biti, a očekuju se i veliki problemi s prikupljanjem otpada. O cijeloj situaciji sad su se oglasili iz Službe za odnose s javnošću ZET-a...

"Zbog najavljenog štrajka, u ponedjeljak, 28. rujna, mole se građani, poslodavci i ustanove da planiraju značajno duže vrijeme putovanja, te da u mjeri u kojoj mogu, prilagode svoje obveze, razmotre ostale mogućnosti putovanja ili, ukoliko je moguće, odgode putovanje. Građane koji će u ponedjeljak putovati osobnim automobilom molimo da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla", stoji u početku njihova priopćenja.

Dalje navode:

- Roditelje i skrbnike pozivamo da organiziraju dolazak djece u vrtiće i škole te njihov povratak kući, računajući na duža vremena putovanja. Roditeljima preporučujemo da se, gdje je moguće, međusobno organiziraju oko prijevoza većeg broja djece kako bi se smanjio broj vozila na gradskim prometnicama. Građane koji imaju ostale mogućnosti prijevoza molimo da ih, kada je moguće, koriste kako bi kapaciteti taksi prijevoza ostali dostupni osobama kojima je putovanje neodgodivo, osobito u slučaju zdravstvenih ili drugih hitnih potreba.

Uputili su i poseban apel poslodavcima, obrazovnim ustanovama, svim ustanovama koje pružaju usluge građanima...

- Poslodavce molimo da, kada to priroda posla dopušta, za svoje zaposlenike razmotre mogućnost rada od kuće, prilagodbe radnog vremena ili drugih organizacijskih rješenja kako bi obavili posao bez oslanjanja na javni prijevoz. Obrazovne ustanove molimo za razumijevanje prema učenicima i studentima koji bi zbog otežanih prometnih okolnosti mogli kasniti na nastavu. Sve ustanove koje pružaju usluge građanima molimo za razumijevanje u slučaju kašnjenja i, gdje je moguće, omogućavanje promjene termina - stoji u njihovu priopćenju.

U nastavku navode:

- Gradska i prigradska željeznica HŽ Putničkog prijevoza na području Grada Zagreba prometovat će prema redovnom voznom redu te štrajk ZET-a na nju ne utječe. Pozivamo građane iz Sesveta, Dubrave, Podsuseda, Gajnica i Vrapča, te iz smjera Velike Gorice i Zaprešića, da koriste željezničke linije koje voze do Glavnog kolodvora i centra grada. Sve važeće zajedničke pretplatne karte ZET-HŽ vrijede i na svim željezničkim linijama unutar gradskih zona. ZET će kontinuirano pratiti situaciju i građane pravodobno izvještavati o svim promjenama, kao i o eventualnom djelomičnom uspostavljanju tramvajskog ili autobusnog prometa. Najnovije informacije bit će dostupne na službenoj internetskoj stranici ZET-a, u aplikaciji MojZET te putem službenih komunikacijskih kanala i medija. Zahvaljujemo na strpljenju i na razumijevanju - stoji u priopćenju ZET-a...