Oglasili se Zlatko Mateša i HOO: 'Kaj da poduzmem? Ne znam od čega da se branim'

Nakon što je Nova tv objavila da se protiv predsjednika HOO-a Zlatka Mateše i njegove supruge provode izvidi zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata, Mateša se javio Jutarnjem listu.

Rekao je da nema što skrivati i da ne zna o kakvim izvidima se radi.

- Nije mi jasno koliko daleko može ići ta priča koja se zakotrljala poslije one u Hrvatskom skijaškom savezu. Koliko sam ja upoznat, od barem desetak ljudi u Hrvatskom olimpijskom odboru traženi su "materijali" o službenim putovanjima i troškovima, a sve ono što se odnosi na moja putovanja još uvijek stoji u našim prostorijama. Moji "papiri" nikuda nisu otišli i ne znam o kakvim se to izvidima radi. Sve je tamo, ali nitko nije došao "pročešljati" moje "materijale". Znam samo da je moja supruga na rubu živčanog sloma. Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja. To je sve što mogu reći po tom pitanju - rekao je Mateša te dodao da ga nitko službeno nije zvao.

- A kaj da poduzmem?! Nitko me službeno nije zvao, nitko me ništa nije pitao; ponavljam, sve ono što se odnosi na moja putovanja i dalje se fizički nalazi u HOO-u. Ne znam od čega i kako da se branim. Od napisa i od informacija koje je netko dobio valjda jer je vidovit?! Piše se o tome da se "vrše izvidi", nema nikakve konkretne informacije, nikakvog konkretnog izvora. Na osnovi čega, na osnovi koje i kakve informacije?! Stvarno ne znam. Kad saznam nešto više, onda mogu reagirati. Zasad samo mogu reći i ponoviti da mi je supruga izvan sebe - rekao je Mateša.

HOO je poslao i službeno priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Dokumentacija o putovanjima i korištenju službenog automobila predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još nije predana!

S obzirom da je, na temelju anonimne prijave, zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio te dokumentacije je pripremljen i predan u ponedjeljak, želimo izvijestiti da se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i, najvjerojatnije, bit će predana sutra.

Iznenađujuće je i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao. To navodi na izvore spomenute informacije.

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša istaknuo je posebno nekorektnim, čak i sramotnim, povezivanje njegove supruge Blanke s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, budući da ona nikada nije putovala na teret Hrvatskog olimpijskog odbora, o čemu posjeduje i sve dokaze.

Prema svemu sudeći, predmetna dokumentacija bit će predana u srijedu (20. svibnja).

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša