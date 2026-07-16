Za petak je narančasti meteoalarm, koji znači da je vrijeme opasno, oglašen za splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura.
Oglasili upozorenja! Na kopnu zbog grmljavine, na obali zbog vrućine: Evo što donosi vikend
Iza nas je nekoliko nestabilnih dana što se vremena tiče. Brojne dijelove Hrvatske pogodile su snažne oluje, problema je bilo od Međimurja, Slavonije... Sve do naših otoka na jugu. A s promjenjivim vremenskim uvjetima nastavit će se i idućih dana...
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- Pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26 °C. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 17. srpnja.
Za petak je narančasti meteoalarm, koji znači da je vrijeme opasno, oglašen za splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura.
Za zagrebačku regiju na snazi je u drugom dijelu dana žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.
A evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend i početkom idućeg tjedna. Na kopnu će temperature osjetno pasti...
U subotu je za splitsku i riječku regiju opet na snazi narančasti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura. Za riječku regiju je zbog istog razloga oglašeno žuto upozorenje.
U subotu je zagrebačka regija pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena. Isto upozorenje na snazi je za osječku regiju.
- Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji osobito u subotu lokalno mogu biti izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. U ponedjeljak djelomice sunčano, uz više oblaka lokalnih pljuskova uglavnom još može biti u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar, a u noći i ujutro mjestimice umjerena bura. U ponedjeljak će duž obale zapuhati umjeren sjeverozapadnjak i bura, osobito podno Velebita moguće i jaka. Na Jadranu noći tople i dani vrući. Na kopnu će uz postupan pad temperature danju biti manje toplo - pišu iz DHMZ-a.
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