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SVI SU ŽIVI

Oglasilo se ministarstvo o iranskom napadu tankera s hrvatskom posadom: Sigurni su

Piše 24sata,
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Oglasilo se ministarstvo o iranskom napadu tankera s hrvatskom posadom: Sigurni su
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Foto: IVAN MESHKOV
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Očekuje se da će brodar u sljedećih nekoliko dana organizirati njihov povratak u Republiku Hrvatsku, kažu

U Hormuškom tjesnacu napadnut je 8.srpnja tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG) na kojem se nalazila i hrvatska posada. Prema prvim informacijama, na brodu je bilo najmanje šestero hrvatskih državljana i svi su neozlijeđeni, pisao je Morski.hr. Radi se o katarskom brodu Al-Rekayyat koji je pogođen projektilom, nakon čega je u strojarnici izbio požar.

Morski.hr objavio je i poruke jednog od hrvatskih pomoraca s broda koji navodi da je minutu prije udara izašao ispred ECR-a, odnosno kontrolne sobe strojarnice.

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"Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugušili smo požar, samo malo dimi iz cimunjere. Moja je gvardija bila. Bio sam srećom ispred ECR-a, dva metra kad je grunulo! Preživio sam Božjim čudom jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu prije rakete izašao na ECR platformu", napisao je jedan od pomoraca. Drugi pomorac rekao je da nema ozlijeđenih.

"Je, je, dobro je sve. Svi su živi, bez ozljeda. Taman se evakuiramo na brod Omanske ratne mornarice", rekao je.

Sada se oglasilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a objavu prenosimo u cijelosti. 

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavlja pomno pratiti razvoj situacije u Hormuškom tjesnacu i široj regiji Bliskog istoka.

Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, svi hrvatski državljani odnosno pomorci nalaze se na kopnu i na sigurnom. Dio njih nalazi se u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Zahvaljujući pravodobnom i koordiniranom djelovanju nadležnih službi Ministarstva vanjskih i europskih poslova, hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, drugih nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj te Sindikata pomoraca Hrvatske, hrvatskim državljanima pružene su potrebna konzularna pomoć i potpora.

Očekuje se da će brodar u sljedećih nekoliko dana organizirati njihov povratak u Republiku Hrvatsku.

MVEP ostaje u stalnom kontaktu sa svim nadležnim službama i nastavlja pomno pratiti sve okolnosti događaja.

Javnost će o svim relevantnim informacijama biti pravodobno obaviještena"

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