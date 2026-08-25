Obavijesti

News

Komentari 0
UZVRATIO BOLESNOM ACI

Šušnjar Vučiću: Galbraith nije bio na tenku. 'Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Šušnjar Vučiću: Galbraith nije bio na tenku. 'Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica'
Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show teško je pronaći nego što dolazi od susjeda, napisao je Aleksandar Vučić

Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zbog njegovih izjava o naoružavanju Srbije, u raspravu se uključio i hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Šušnjar je na društvenoj mreži X komentirao Vučićeve izjave i poručio hrvatskim kolegama da bi trebali poslušati savjet srpskog predsjednika i pratiti što radi.

- Gledam ovu današnju raspravu i moram se složiti sa savjetom - svojim kolegama u Hrvatskoj stvarno preporučujem da prate predsjednika Vučića. Pogotovo zadnjih dana - napisao je Šušnjar.

Potom je Vučićeve nastupe usporedio s političkim reality showom.

- Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show teško je pronaći nego što dolazi od susjeda. Kad pomisliš da je scenarij dosegnuo granicu mogućeg, idući dan nova epizoda. I sve se prenosi uživo - dodaje.

Šušnjara je, kako navodi, ipak iznenadila jedna Vučićeva tvrdnja.

- Ipak me u ovoj raspravi iznenadila njegova žestoka američke administracije - napisao je.

U nastavku se osvrnuo na Vučićevu izjavu o američkom veleposlaniku Peteru Galbraithu i njegovoj navodnoj ulozi tijekom ratnih zbivanja.

- Pretpostavljam da predsjednik Vučić misli američkog veleposlanika Petera Galbraitha (dobronamjeran savjet - ja baš ne bih lagao tako o Amerima -  napisao je Šušnjar.

Posebno je reagirao na Vučićevu tvrdnju da je američki veleposlanik svojevremeno bio na tenku.

Šušnjar tvrdi da Galbraith nije bio na tenku, već na traktoru sa srpskim izbjeglicama u blizini Gline.

- Američki veleposlanik Galbraith nije bio na tenku. Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica u blizini Gline - napisao je

Dodao je i da je Vučić, prema njegovim riječima, tada već poznavao čovjeka koji je upravljao traktorom.

opleo po Hrvatskoj Vučić odgovorio Jandrokoviću: Kad vidim da se sekiraju i mrze me, to mi daje dodatnu energiju
Vučić odgovorio Jandrokoviću: Kad vidim da se sekiraju i mrze me, to mi daje dodatnu energiju

- Vjerojatno su Vučiću nesretni čovjek i njegov traktor bili poznati, sigurno ih se i sjeća. Samo par mjeseci prije im je obećavao da će živjeti u Srbiji pa su jadni ljudi krenuli po svoje obećanje -stoji u objavi.

Na kraju objave Šušnjar se ponovno vratio na usporedbu s reality emisijama i poručio:

- P.S. reality je nezgodan žanr. Kamere pamte, koliko god kasnije lagali da nije tako - zaključuje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jandroković upozorio: Srbija se naoružava napadačkim oružjem
SUSRET SA DIPLOMATIMA

Jandroković upozorio: Srbija se naoružava napadačkim oružjem

Dodao je da Hrvatska mora zapadu tumačiti stanje u regiji jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije niti se sjećaju velikosrpske politike Slobodana Miloševića i raspada bivše države
Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'
MILJENIK BUCALOVIĆA

Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'

Ljiljana i Milenko Bucalović iz Zagreba na godišnjem odmoru spasili su malu pticu koja je uz njih naučila imitirati i ljudski govor. ‘Oboje smo piloti. Logično je da u našoj obitelji sve leti, pa i ljubimac’, kažu
NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih
STRAŠNO

NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih

Zadarska policija potvrdila je informaciju o nesreći. Kako kažu očevid je u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026