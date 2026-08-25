Šušnjar Vučiću: Galbraith nije bio na tenku. 'Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica'

Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zbog njegovih izjava o naoružavanju Srbije, u raspravu se uključio i hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Šušnjar je na društvenoj mreži X komentirao Vučićeve izjave i poručio hrvatskim kolegama da bi trebali poslušati savjet srpskog predsjednika i pratiti što radi.

- Gledam ovu današnju raspravu i moram se složiti sa savjetom - svojim kolegama u Hrvatskoj stvarno preporučujem da prate predsjednika Vučića. Pogotovo zadnjih dana - napisao je Šušnjar.

Potom je Vučićeve nastupe usporedio s političkim reality showom.

- Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show teško je pronaći nego što dolazi od susjeda. Kad pomisliš da je scenarij dosegnuo granicu mogućeg, idući dan nova epizoda. I sve se prenosi uživo - dodaje.

Gledam ovu današnju raspravu i moram se složiti sa savjetom - svojim kolegama u Hrvatskoj stvarno preporučujem da prate predsjednika Vučića. Pogotovo zadnjih dana.



Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show… pic.twitter.com/DWmm8ECsG8 — Ante Šušnjar (@susnjar_a) August 25, 2026

Šušnjara je, kako navodi, ipak iznenadila jedna Vučićeva tvrdnja.

- Ipak me u ovoj raspravi iznenadila njegova žestoka američke administracije - napisao je.

U nastavku se osvrnuo na Vučićevu izjavu o američkom veleposlaniku Peteru Galbraithu i njegovoj navodnoj ulozi tijekom ratnih zbivanja.

- Pretpostavljam da predsjednik Vučić misli američkog veleposlanika Petera Galbraitha (dobronamjeran savjet - ja baš ne bih lagao tako o Amerima - napisao je Šušnjar.

Posebno je reagirao na Vučićevu tvrdnju da je američki veleposlanik svojevremeno bio na tenku.

Šušnjar tvrdi da Galbraith nije bio na tenku, već na traktoru sa srpskim izbjeglicama u blizini Gline.

- Američki veleposlanik Galbraith nije bio na tenku. Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica u blizini Gline - napisao je

Dodao je i da je Vučić, prema njegovim riječima, tada već poznavao čovjeka koji je upravljao traktorom.

- Vjerojatno su Vučiću nesretni čovjek i njegov traktor bili poznati, sigurno ih se i sjeća. Samo par mjeseci prije im je obećavao da će živjeti u Srbiji pa su jadni ljudi krenuli po svoje obećanje -stoji u objavi.

Na kraju objave Šušnjar se ponovno vratio na usporedbu s reality emisijama i poručio:

- P.S. reality je nezgodan žanr. Kamere pamte, koliko god kasnije lagali da nije tako - zaključuje.