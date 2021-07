Nakon sukoba koje je u Domovinskom pokretu izazvala ostavka Miroslava Škore oko svega se sada oglasio i on.

- Ja sam svoje rekao, ništa se nije i neće promijeniti. Nisam se povukao iz politike, samo s mjesta predsjednika stranke. Mislim da je to dobro za stranku - rekao je Škoro za Jutarnji list.

Kaže kako je nakon lokalnih izbora predložio da svi daju ostavke na stranačke pozicije i da se što prije osnuje novo vodstvo stranke.

Nije želio komentirati sukob svoje sestre Vesne Vučemilović i Marija Radića, a odbio je i Radićevu ideju da bude počasni predsjednik DP-a.

- Ne želim biti počasni predsjednik, to me ne zanima, ne zanima me da budem živući spomenik. Postoji predsjednik stranke i točka. Kakav počasni predsjednik? - rekao je Škoro.