Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

U priopćenju Saveza ističe se kako je želja svih igrača, stručnog stožera i HRS-a bila da na svečanom dočeku nastupi Marko Perković Thompson. Budući da ta želja nije prihvaćena, HRS je odlučio obavijestiti javnost da se doček otkazuje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:14 Brončani rukometaši čuli se s Thompsonom | Video: 24sata

Smatramo da bi doček hrvatske rukometne reprezentacije trebao biti organiziran u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu, kao što je to uvijek do sada bio slučaj, poručili su iz Saveza, zahvalivši pritom svim drugim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka. Dodali su i kako će tim gradovima biti ponuđene reprezentativne utakmice kako bi se uspjeh reprezentacije mogao zajednički proslaviti.

Iz HRS-a su također objavili kako će reprezentacija u zagrebačku Zračna luka Franjo Tuđman sletjeti oko tri sata ujutro, dok će sutra u 12 sati za igrače biti organiziran službeni prijem kod predsjednika Vlade Andrej Plenković.

Ubrzo nakon objave Saveza oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, iznijevši svoju stranu priče. Naveo je kako su pripreme za doček započele još nakon plasmana u polufinale Europskog prvenstva te da su Grad Zagreb i HRS prethodno usuglasili termin, lokaciju i program dočeka u slučaju osvajanja bilo koje medalje.

Prema njegovim riječima, dogovor je bio da na Trgu bana Josipa Jelačića nastupe Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže s pjesmom „Ako ne znaš što je bilo“, koja je, kako navodi, bila omiljena među rukometašima i na Svjetskom i na Europskom prvenstvu. Međutim, nakon osvajanja bronce, reprezentativci su inzistirali da se programu pridruži i Thompson.

Tomašević: Žao mi je što su rukometaši tako odlučili...

Tomašević je istaknuo da Grad takav zahtjev nije mogao prihvatiti jer bi bio protivan važećim odlukama gradske uprave i Gradske skupštine vezanima uz korištenje ustaškog pozdrava, koje se, kako kaže, primjenjuju na sve izvođače. Dodao je da je Thompson ta pravila već ranije prekršio.

„Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti. Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji“, poručio je zagrebački gradonačelnik.

Tako je slavlje velikog sportskog uspjeha hrvatskih rukometaša, umjesto na Trgu bana Josipa Jelačića, završilo u znaku nesuglasica između Saveza i Grada, uz najavu da će reprezentativci uspjeh ipak obilježiti kroz susrete s navijačima diljem Hrvatske.