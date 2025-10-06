Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Ograničenja zbog vjetra, gužve na gradskim obilaznicama i cestama, ponegdje ima magle...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ograničenja zbog vjetra, gužve na gradskim obilaznicama i cestama, ponegdje ima magle...
Foto: HAK

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje: na zagrebačkoj obilaznici (A3), na autocesti A4 Goričan-Zagreb i na gradskim cestama

HAK jutros javlja kako su zbog vjetra ograničenja na sljedećim prometnicama: 

na omiškoj obilaznici (DC553) i dionici Jadranske magistrale (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Izvanredne situacije na cestama:
zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Kosnica i Jakuševec, na 31. km u smjeru Bregane, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine;
zbog požara na teretnom vozilu za sav je promet zatvorena ulica Alojzija Stepinca u mjestu Pridraga (ŽC6019) između Novigrada i Donjeg Karina.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:
na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Buzin u smjeru Bregane;
na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.
Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Ponegdje ima i magle. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik očekuje se pojačan promet teretnih vozila i moguća čekanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025