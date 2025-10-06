Ograničenja zbog vjetra, gužve na gradskim obilaznicama i cestama, ponegdje ima magle...

HAK jutros javlja kako su zbog vjetra ograničenja na sljedećim prometnicama:

na omiškoj obilaznici (DC553) i dionici Jadranske magistrale (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Izvanredne situacije na cestama:

zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Kosnica i Jakuševec, na 31. km u smjeru Bregane, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine;

zbog požara na teretnom vozilu za sav je promet zatvorena ulica Alojzija Stepinca u mjestu Pridraga (ŽC6019) između Novigrada i Donjeg Karina.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Buzin u smjeru Bregane;

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Ponegdje ima i magle. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik očekuje se pojačan promet teretnih vozila i moguća čekanja.