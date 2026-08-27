Ogroman napad na Ukrajinu. Rusija gađala skoro sve najveće gradove: Kijev, Odesu, Harkiv...

U noći na 27. kolovoza ruska vojska izvela je masovni napad na Ukrajinu koristeći balističke projektile i bespilotne letjelice. Pod udarom su se našli Kijev, Odesa, Harkiv, Zaporižja i Krivi Rih. U Borispilju su u plamenu skladišta, a vlasti procjenjuju štetu diljem zemlje, dok su zračne uzbune bile na snazi u nekoliko središnjih i zapadnih regija tijekom jutra.

Prema priopćenju gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, u napadu na glavni grad značajno je oštećena zgrada jedne gimnazije u Ševčenkivskom okrugu, a na obližnjoj medicinskoj ustanovi popucala su prozorska stakla. Krhotine srušenih projektila pale su i u dvorište između stambenih zgrada u Podilskom okrugu. Prema prvim informacijama, u Kijevu nije bilo žrtava. Napadi na glavni grad postali su gotovo svakodnevna pojava, a život stanovnika neprestano prekidaju sirene za zračnu opasnost.

Foto: Valentyn Ogirenko

Osim Kijeva, napadi su ciljali i Odesu, Harkiv, Zaporižju i rodni grad Zelenskog Krivij Rih. Regija Odesa bila je pod masovnim kombiniranim napadom više od sedam sati, izvijestio je šef regionalne vojne uprave Oleg Kiper. Prema njegovim riječima, ruske snage su raketama i dronovima gađale civilnu infrastrukturu. U samoj Odesi oštećene su dvije obrazovne ustanove, privatne kuće i jedna višekatnica. Uništeni su i infrastrukturni objekti, područje silosa, garaže i automobili.

Efforts to deal with the aftermath of Russia’s attack on our regions have been underway since last night. It was a combined strike – drones and ballistic missiles. The Russians struck critical infrastructure in the Poltava, Sumy, and Kherson regions. In the Kharkiv region, they… pic.twitter.com/icuIKvLjsd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2026

​- ​U ovom trenutku, srećom, nismo primili informacije o žrtvama - dodao je Kiper.

U ruskim napadima na grad Zaporižju i njegovu okolicu ranjeno je sedam osoba, uključujući troje djece, potvrdio je načelnik regionalne vojne uprave Ivan Fedorov. Naveo je da su ruske snage na grad ispalile šest raketa. U Harkivu je ruski dron pogodio balkon na četvrtom katu stambene zgrade u Industrijskom okrugu, izvijestio je šef regionalne uprave Oleg Sinjegubov.

Oniks, Iskander, dronovi

Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija u noćnom napadu koristila dvije protubrodske rakete Oniks, balističke rakete Iskander-M/KN-23 te čak 258 dronova. Protuzračna obrana uspjela je oboriti ili neutralizirati jednu raketu Oniks, sedam balističkih raketa Iskander-M/KN-23, tri rakete-drona S8000 "Banderol" te 222 bespilotne letjelice tipa Shahed, Gerbera i drugih. Pogoci su zabilježeni na 15 lokacija, a pad krhotina na 11.

Predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je da od ranog jutra traje sanacija posljedica napada. Prema njegovim podacima, Rusi su gađali kritičnu infrastrukturu u Poltavskoj, Sumskoj i Hersonskoj oblasti. U Kramatorsku je navođena zračna bomba pogodila višekatnicu, a spasilačke ekipe uspjele su spasiti četiri osobe.