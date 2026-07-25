Ogromne gužve na cestama: Na A2 kolona od 5 kilometara!

Promet je pojačan na važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A2 Zagreb-Macelj, pri čemu se stvaraju kolone u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, izvijestio je HAK u subotu.

Foto: HAK

Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, a između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko pet kilometara i proteže se u Sloveniju.

Na A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko (A1) u smjeru mora iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko sedam kilometara. Za A5 Beli Manastir-Svilaj Hrvatski autoklub izdao je upozorenje da vozači budu oprezni - zbog kvara teretnog vozila između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru BiH vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Također, uočena je srna na cesti između čvora Đakovo i čvora Sredanci te se promet vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Foto: HAK

Na Državnoj cesti DC1 Zagreb-Karlovac-Split zabilježena su povremena usporavanja prometa na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića, dok se na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog prometne nesreće u mjestu Podstrana - Miljevac vozi uz privremenu regulaciju prometa.

Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.