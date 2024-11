Ogromne gužve u zagrebačkom Holdingu, za parkirne karte se čeka satima: 'Ide mic po mic!'

Došla sam sam po povlašteni parking jer mi je aplikacija bacala grešku. Mislim da ću tu još biti satima. Baterija na mobitelu mi je sve manja i manja. Nisam se pripremila na ovo, rekla nam je žena koja se našla u velikoj gužvi u Zagrebačkom holdingu u Vukovarskoj ulici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:41 Gužva u Holdingu zbog povlaštenih parkirnih karata | Video: Veronika Miloševski/24sata

Brojni su u ponedjeljak došli po povlaštene parkirne karte, no nisu očekivali da će se naći u ogromnom redu. Aplikacija ne radi, sustav im je pao. Ljudi su nervozni.

- Izludit ću s ovom aplikacijom! Mislim da ćemo svi još koji tu čekamo platiti parking. Užas. Pa kako mogu tako raditi - pita se.

Foto: Veronika Miloševski/24sata

Stigli smo u Holding u 15.14 sati, uzeli listić Zagrebparkinga i dobili broj 779. Označava to broj koji smo na redu. Na ekranu na kojem su brojevi koji su trenutno na redu, vidi se da je na redu tek broj 684.

Foto: Veronika Miloševski/24sata

- Vidim njihov transparent "Na dobrom ste puti da sve obavite" i točno mi padne mrak kad to vidim. Pa do sutra to neću obaviti - istaknula je jedna žena.

Gužve su pd jutra ogromne. Mnogi su u međuvremenu odustali od čekanja. Niz brojeva s listića djelatnici uzaludno prozivaju.

- Sat i pol već čekam i dosta mi je. Pa ovo je nevjerojatno, sve zbog njihove greške. Ponedjeljak je, ljudi rade i žele se doma odmoriti nakon posla - kazala nam je jedna žena.

Foto: Veronika Miloševski/24sata

- Zagušljivo je i radije bi sjedio vani. Ali tko će me zvati ako se kojim slučajem red krene micati. Sva mjesta su zauzeta za sjesti, ne mogu ni to - rekao je za 24sata jedan građanin.

Blokovsko parkiranje i nova regulacija u sustavu javnih parkirališta s naplatom za korisnike povlaštenih parkirališnih karata (PPK) su stupili na snagu 26. listopada. Parkirne zone podjeljene su na blokove, a stanari moraju uzeti povlaštene karte za svoj blok kako im ne bi stigle kazne.