'Ogulinsko odlagalište Sodol svrstano je u kategoriju odlagališta neopasnog otpada'

Zahtjev za ispravkom objavljujemo u cijelosti:

"STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. sa sjedištem u Ogulinu, kao Upravitelj odlagališta neopasnog otpada Sodol, temeljem članka 40. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22) postavlja zahtjev za objavu ispravka - demantija povodom članka objavljenog na portalu 24sata dana 24. kolovoza 2026. u 20:00 sati pod naslovom „Pogledajte interaktivnu kartu ekoloških bombi u Hrvatskoj“, dostupnog na poveznici:

https://www.24sata.hr/news/pogledajte-interaktivnu-kartu-ekoloskih-bombi-1149401

U navedenom članku objavljeno je:

„Pogledajte interaktivnu kartu, a ispod nje i sva opasna odlagališta koja nam prijete:“

Navedena tvrdnja nije točna te u cijelosti zahtijevamo njezin ispravak, odnosno objavu demantija:

Odlagalište Sodol svrstano je u kategoriju odlagališta neopasnog otpada koja se činjenica nedvojbeno može provjeriti i utvrditi uvidom u službene stranice i objavljene dokumente ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

U navedenom članku, pod točkom 13., objavljena je tvrdnja:

„13. Na odlagalište Sodol u Ogulinu dovozi se neutvrđena količina otpada.“

Količine otpada koje se zaprimaju na odlagalištu neopasnog otpada Sodol nisu neutvrđene, već se utvrđuju umjerenom kolnom vagom i evidentiraju u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) ovo trgovačko društvo u e-ONTO (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada - računalna aplikacija ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša) radi osiguranja sljedivosti toka otpada, redovito i ažurno evidentira između ostalog, količine, vrste, podrijetlo i odredište otpada, a sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22) otpad se zaprima uz ovjerene prateće listove i izdavanje vagarskih listova.

Uzimajući u obzir kontekst u kojem su netočne informacije objavljene (konstrukcija „ekološka bomba“ u naslovu članka), objavom navedenih netočnih i neprovjerenih informacija stvara se pogrešan i izrazito negativan dojam o načinu poslovanja i postupanju ovog trgovačkog društva, čime se narušava kako poslovni ugled, tako i povjerenje javnosti. Posebno ističemo da je riječ o informacijama koje su objavljene bez prethodne provjere činjenica, iako se i podaci o odlagalištu i o zaprimljenim količinama mogu nedvojbeno utvrditi."