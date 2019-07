Ojačale ju klimatske promjene: Oluja Barry prijeti poplavama

Tropska oluja Barry koja je pogodila New Orleans osnažena je toplinom iz Meksičkog zaljeva na što su vjerojatno utjecale klimatske promjene, rekli su u petak znanstvenici, ističući da će trend zagrijavanja zraka i mora dovoditi do sve snažnijih i kišnijih oluja.

Iako nijedna pojedinačna oluja ne može biti direktno povezana s klimatskim promjenama, trend sve toplijeg zraka i mora širom svijeta uzrokovao je uvjete koji bi, prema znanstvenicima, u prosjeku mogli dovesti do snažnijih oluja koje će donositi i više oborina.

#Barry made landfall as a hurricane early this afternoon near Intracoastal City, LA. Although the center is now over land, the rainfall threat is just beginning for many locations. Continue to follow updates at https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/2IFyKGpHtb