Oko 5200 ljudi vodi se kao nestalo nakon strašnih poplava u Nepalu. Najmanje 1399 mrtvih

Nepalske vlasti objavile su da je identificirano tek oko sedam posto tijela pronađenih nakon katastrofalnih poplava i odrona koji su prije nekoliko tjedana pogodili planinske dijelove zemlje, dok tisuće obitelji još čekaju informacije o svojim nestalim članovima.

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Pokretanje videa... VIDEO Nepalski spasioci izvukli živu osobu iz poplavljenog tunela hidroelektrane | Video: 24sata/reuters

Oko 5.200 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, među njima 636 stranih državljana, dok je najmanje 1.399 ljudi poginulo, objavila je nepalska Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa. Katastrofu je izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega su bujice blata, stijena i vode poharale planinske zajednice i područja hidroelektrana.

Vlasti su dosad prikupile DNK uzorke 1.206 tijela te 1.889 uzoraka članova obitelji nestalih. Unatoč tome, identificirano je samo 105 tijela, koja su potom predana obiteljima.

Potraga za nestalima i dalje traje uz pomoć termalnih dronova, helikoptera i specijaliziranih timova. Spasioci tragaju i za radnicima zarobljenima u tunelima hidroelektrana, a iz nekih su tunela već uspjeli izvući preživjele.

Potragu otežavaju nepristupačan planinski teren, ograničen zračni prostor i velike količine nanesenog materijala.

Obitelji stranih državljana kažu da posljednjih dana dobivaju manje informacija o tijeku potrage. Vlasti pak navode da o situaciji redovito obavještavaju veleposlanstva i obitelji nestalih.

S vremenom su sve manje nade da će nestali biti pronađeni živi, dok njihove obitelji i dalje čekaju odgovore o njihovoj sudbini.