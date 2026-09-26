Oko 700.000 ljudi pozdravilo papu u Parizu. Ide i u Lourdes

Papa Lav XIV., kojeg je pozdravilo oko 700.000 ljudi, u subotu je velikom misom završio svoj posjet Parizu, prvi posjet jednog pape francuskoj prijestolnici od 2008., prije nego što je krenuo prema Lourdesu, sljedećem odredištu svojeg boravka u Francuskoj. Od silaska niz Elizejske poljane do početka vjerskog obreda na Trgu Concorde, Lav XIV. mogao je osjetiti koliko se njegov dolazak iščekivao. Pozdravljalo ga je nepregledno mnoštvo koje je Vatikan procijenio na 700.000 ljudi, prenijela je agencija France presse.

Papin prolazak pariškim ulicama u petak, prvog dana njegova posjeta, već je okupio oko 300.000 ljudi, a potom ga je navečer na Stade de Franceu u Saint-Denisu kao zvijezdu dočekalo 80.000 mladih.

Te brojke, ističe AFP, treba staviti u kontekst 260.000 vjernika koje je 2008. okupio Benedikt XVI., na posljednjoj papinskoj misi održanoj u Parizu.

Prije toga je Ivan Pavao II. 1997. na misi povodom Svjetskog dana mladih u Longchampu okupio milijun ljudi.

U subotu je Sveti Otac, odjeven u liturgijsko ruho izrađeno posebno za tu prigodu, stigao na mjesto mise na Trgu Concorde.

Kako bi došao do velike privremene konstrukcije podignute nedaleko od obeliska, s bijelim oltarom nad kojim se uzdizao križ visok četiri metra, Sveti Otac, nasmiješen i opušten, prošao je Elizejskim poljanama u papamobilu, pozdravljajući mnoštvo vjernika od kojih su mnogi stigli satima ranije.

Žeđ za smislom

Najudaljeniji vjernici mogli su pratiti sat i pol dug obred na velikim ekranima.

U svojoj je propovijedi poglavar Katoličke Crkve istaknuo „žeđ za smislom, istinom i ispunjenjem koja prebiva u srcu svakoga čovjeka“, nasuprot iskušenju da se ljudi zadovolje „materijalnim dobrima, trenutačnim zadovoljstvima i malim idolima“.

Okupljeno je mnoštvo pozorno pratilo misu i u zboru pjevalo pjesme. Za pričest je bilo pripremljena čak jednu tona hostija, a podjela pričesti nastavila se dugo nakon odlaska Svetog Oca.

"Najvažnije je da nas bude mnogo i da sudjelujemo u pričesti“, rekla je Marie-Hélène koja se nalazila u blizini Slavoluka pobjede.

Virginie Courtot, 51-godišnjakinja, smatra pak da ovaj papa „govori publici koja nadilazi katoličku vjeru. On je papa koji nam je potreban u današnjem vremenu, papa koji unosi nijanse i potiče na razmišljanje“.

"Katolike se ne čuje baš mnogo, ali sada ćemo napraviti buku! I to kako bismo navijestili ljubav, mir i radost“, rekla je s oduševljenjem Sylvie Leclerc, 51-godišnja učiteljica koja je stigla iz Seine-Maritime.

Među brojnim prisutnim političarima bili su predsjednički kandidati Édouard Philippe, Gabriel Attal i Marine Le Pen, premijer Sébastien Lecornu, bivši predsjednik Nicolas Sarkozy te predsjednici dvaju domova parlamenta, Yaël Braun-Pivet i Gérard Larcher.

Predsjednika države Emmanuela Macrona predstavljala je njegova supruga Brigitte Macron.

Posjet Lava XIV. Francuskoj, tijekom kojeg će nakon boravka u Lourdesu u ponedjeljak posjetiti Metz, odvija se uz pojačane sigurnosne mjere. U organizaciju je uključeno 17.000 volontera te gotovo 15.000 policajaca i žandara, uz golem proračun od 27 milijuna eura.