Oko 80 tisuća ljudi marširalo Londonom na propalestinskim i krajnje desnim prosvjedima

Londonska metropolitanska policija objavila je uoči suprotstavljenih skupova da će provesti jednu od najvećih sigurnosnih operacija posljednjih godina, dok se u britanskom glavnom gradu istodobno održava i finale FA kupa.

Policija je rasporedila 4 tisuće policajaca, uz konje, pse, dronove i helikoptere, kako bi nadzirala Robinsonov marš pod nazivom Ujedinimo Kraljevstvo i suparnički skup povodom dana Nakbe.

Dan Nakbe obilježava raseljavanje Palestinaca 1948. tijekom stvaranja Izraela. Prosvjed će biti održan zajedno s antifašističkim maršem koji organizira skupina Suprotstavimo se rasizmu.

Metropolitanska policija procijenila je da će tom događaju, koji počinje u zapadnom Londonu, prisustvovati 30 tisuća ljudi, dok se na maršu Ujedinimo Kraljevstvo koji kreće iz Holborna u središtu grada, očekuje 50 tisuća sudionika.

Natasha (44) je bila među onima koji su doputovali na Robinsonov skup, noseći šešir u bojama britanske zastave i ogrnuta zastavom.

- Lijepo je biti okružen vlastitom kulturom - rekla je za AFP u blizini mjesta okupljanja, nazivajući događaj „domoljubnim”, inzistirajući da „u njemu nema ničeg rasističkog”.

Justin (56) iz Essexa ponovio je isto mišljenje držeći zastavu. Rekao je da prosvjednici izražavaju nezadovoljstvo „čitavim nizom stvari”.

- Očito je da je imigracija velik dio toga - dodao je.

Na drugom kraju Londona Simon Ralls (62) iz Nottinghama u središnjoj Engleskoj sudjelovao je na zajedničkom propalestinskom skupu i skupu organizacije Suprotstavimo se rasizmu.

- Desnica je osnažena - ovdje smo kako bismo tome pokušali stati na kraj i pobrinuti se da ljudi ne ostanu neupućeni - rekao je za AFP prije protestne šetnje prema središtu grada.

Robinson, pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon, bivši je nogometni huligan koji je postao protuislamski aktivist, a posljednjih godina njegova je popularnost znatno porasla, osobito na internetu, ističe Reuters.

Prošlog rujna okupio je do 150 tisuća ljudi u središtu Londona na sličnom skupu posvećenom „nacionalnom jedinstvu, slobodi govora i kršćanskim vrijednostima”, što je bio dosad nezabilježen odaziv na događaj koji je organizirala krajnja desnica.