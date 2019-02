'Oko kuće su nam plovili čamci, tog se ne sjećaju ni najstariji...'

Sve se na nas spustilo odjednom, u roku pola sata smo plivali, neki od susjeda nisu niti znali da im je voda došla do kućnog praga. Išli smo od vrata do vrata i kucali smo im. Nismo imali gdje pobjeći, jer nam je voda presjekla odstupnicu do glavne prometnice koja ide prema centru Zenice i na drugu prema Nemili, ali na tu stranu nismo mogli niti računati jer smo znali da se rijeka Bosna sigurno izlila i poplavila prometnicu, što se kasnije pokazalo da smo bili u pravu. Ništa nam drugo nije preostalo nego da pokušamo spasiti što se moglo, ali vrlo malo od onoga što je bilo u prizemlju kuća , rekao je Jašar Kozlić, stanar naselja Tetovo u blizini Željezare Zenica.

Tvrtku Mital, vlasnika željezare optužuju za nesreću koja ih je u nedjelju pogodila. Naime, odvodni kanal koji bi trebao odvesti u rijeku Bosnu iz brdskih dijelova iznad Tetova bio je zatrpan velikim količinama pepela iz željezare.

- Nakon ovoga što nam se dogodilo u slučaju da ne otklone uzroke i naknade nam štetu poduzeti ćemo sve da onemogućimo ulazak i izlazak u željezaru s naše strane. Ovo je nedopustivo što su nam napravili, znali smo da će se ovo dogoditi, upozoravali smo vlasnike željezare, a i predstavnike Grada Zenice. Svi su se oglušili i sada polako peru ruke od svega – rekao je Samir Kubar, predsjednik Mjesne zajednice Tetovo, jednog od najstarijih i najnaprednijih radničkih naselja u BiH.

Jašar Kozlić je s obitelji prije pet godina zbog vode pobjegao iz Topčić Polja, naselja sjeverno od Zenice.

- Zbog neuređenih kanala pored ceste za vrijeme ovakvih bujica dolazilo bi do prekida putne komunikacije, pa sam često morao izostajati s posla. Da bih se toga riješio odlučio sam u Zenici kupiti kuću i preseliti se. I što mi se dogodilo, voda me stigla ovdje, zbog tuđe nebrige pričinjena mi je šteta od najmanje 10000 KM, možda i više. Stvari su se smočile vodom, koje je u donjem dijelu kuće bilo oko tridesetak centimetara. Oko kuće su nam plovili čamci, što ne pamte niti najstariji stanovnici ovog naselja – kaže Jašar.

Nizvodno rijekom Bosnom na cesti prema naselju Nemila na nekoliko mjesta je bilo vidljivo da se rijeka izlila preko ceste i tom cestom je bilo nemoguće proći. U samom središtu Nemile u ponedjeljak se vidjela sva šteta koju je nanio vodotok kojemu je bila zadaća da pokupi svu brdsku vodu i odvede u rijeku Bosnu.

Ljudska nebriga žitelja brdskog dijela, koji su u vodotok bacali sve ono što im ne treba, rezultirala je začepljenjem ispusta ispod glavne ceste, pa je voda umjesto u Bosni završila na prometnici i u dvorištima mještana Nemile, koji su priznali da su i sami krivi zbog ovog što im se dogodilo, ipak sretni da nitko nije nastradao.

Krizni štab za borbu od poplave Zenice je skoro u stalnom zasjedanju, donose se odluke o tome gdje najprije intervenirati, jer osim vode, prekida putnih komunikacija pojavio se još jedan problem, a to su klizišta koja su se pojavila oko Zenice.

- Na svu sreću vodostaji polako opadaju, ali nas brine kiša koja ne prestaje padati. U ovoj nesreći koja nas je u nedjelju pogodila spasili smo ljude i svi su oni, kako i drugi brojni nažalost morali otići iz svojih kuća radi njihove sigurnosti. Činimo sve što je u našoj moći da pomognemo svima. Kolika je šteta još ne znamo, ekipe su na terenu i ona se utvrđuje – rekao je Mithat Serdarevič, načelnik Kriznog štaba.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavio je podizanje tužbi protiv odgovornih u komunalnoj inspekciji koji nisu odradili svoj posao, ali i protiv tvrtki i pojedinaca koji su svojim neodgovornim ponašanjem doprinijeli ugrozi stanovnika Zenice.