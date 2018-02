Okovat će nas minusi: Dolaze temperature i do -12 stupnjeva

U srijedu će oborine prestati, a manje oblačne noći u nastavku tjedna imat će za posljedicu vrlo hladna jutra, osobito od četvrtka. Pratit će ih poledica, pogotovo gdje snijeg nije očišćen.

Snijeg i susnježica danas će najčešće padati u Slavoniji i Baranji, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperatura će biti do 3 °C poslijepodne.

U središnjoj Hrvatskoj u početku još većinom oblačno, ponegdje sa slabim snijegom, a od sredine dana na sjeverozapadu je velika vjerojatnost sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža temperatura od -3 do -1 °C, a najviša od 2 do 4 °C.

U gorskoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice još sa slabim snijegom. Poslijepodne se ponegdje očekuje djelomično razvedravanje, a temperatura će biti oko 0 °C. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, uz umjerenu, u drugom dijelu dana podno Velebita i jaku buru s olujnim udarima.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također djelomice sunčano uz umjerenu, krajem dana i jaku buru, a prijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak. More većinom umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najniža temperatura većinom od -2 do 3 °C, a najviša dnevna od 5 do 10 °C.



Na jugu Hrvatske će biti uglavnom suho, uz sunčana razdoblja. Umjeren, na otvorenom i jak sjeverozapadnjak će oslabjeti, a navečer će zapuhati bura. Najniža temperatura od 0 °C u zaobalju do 7 °C na otocima, a najviša dnevna do 10 °C, javlja HRT.

U nastavku tjedna - stabilnije, hladna jutra

Sljedećih dana na kopnu stabilnije i sunčanije, premda tijekom vikenda uz ponovno dosta oblaka. Ujutro će ponegdje biti magle, češće i dugotrajnije u petak i subotu. Jutra će biti osjetno hladnija od većine prošlih, s temperaturom nerijetko nižom od -5 °C, u gorju i od -10 °C, a dnevne vrijednosti bit će pak u blagom porastu.

I na Jadranu će jutra u četvrtak i petak biti relativno hladna, uz temperaturu blizu 0 °C, ponegdje i nižom, a danju će biti malo toplije. Do petka će prevladavati sunčano, a tijekom vikenda oblačnije. Puhat će većinom slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u četvrtak ujutro bura će ponegdje još biti jaka.

DHMZ je za petak izdao upozorenje za hladni val na riječkom, splitskom i dubrovačkom području, a za subotu za karlovačko područje. Proglašena je umjerena opasnost, što znači da zbog hladnih noći i jutra temperature mogu biti opasne za zdravlje ljudi.

Meteoalarm je za sutra također izdao žuto upozorenje zbog niskih jutarnjih temperatura i to za područje Gospića, Karlovca i Zagreba. U Lici i Gorskom Kotaru temperatura će se spuštati i do -10 Celzijevih stupnjeva, a na kopnu do -8 stupnjeva. U petak će jutra butu još hladnija, pa se očekuje da bi se jutarnje temperature u dijelovima zemlje mogle spustiti ispod -10 stupnjeva.