REAGIRAO I JANDROKOVIĆ

Okršaj Dragane i Predraga u Saboru, uključio se i Bulj: 'On je Srbin, ali i hrvatski branitelj!'

Okršaj Dragane i Predraga u Saboru, uključio se i Bulj: 'On je Srbin, ali i hrvatski branitelj!'
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnike da 'malo smire loptu'. U raspravu se uključio i Stipo Mlinarić

Nakon desetak dana odmora, zastupnici su se vratili u saborske klupe. Već prvog dana bilo je žustro, a osim neizostavne teme o ustaštvu koja je punila medijske stupce proteklih tjedana, u Saboru se provela rasprava o tome tko je kakav Srbin.

SDSS-ova Dragana Jeckov kazala je kako je čudi da se zastupnik DP-a Predrag Mišić, koji za sebe tvrdi da je Srbin, zalažete za umanjenje prava srpske zajednice. 

- Ne moram tvrditi, ja jesam Srbin, a vi dokažite što ste i tko ste. Ja se ne borim protiv prava Srba, ja se borim protiv onih koji su napadali Hrvatsku i ubijali Hrvate - uzvratio joj je Mišić.

UŽIVO Žustro u Saboru: 'Ustaški simboli na ulicama u rukama crnokošuljaša? Nedopustivo'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnike da 'malo smire loptu'. U raspravu se uključio i Stipo Mlinarić.

- Gospođo Jeckov, gospodin Mišić je Srbin, ali je hrvatski branitelj, za razliku od onih koje vi zastupate koji su se borili u četnicima, koji su se borili u JNA. A kad već spominjete Erdutski sporazum, nije vam drugo ništa preostalo poslije Bljeska i Oluje, nego da potpiše sporazum - rekao je pa se nadovezao i Miro Bulj:

- Tko je ona da kaže tko je tko koje nacionalnosti. Naš kolega Mišić je Srbin i mi smo ponosni na njega. On je hrvatski branitelj i bilo ih je deset tisuća te poštujemo branitelje, a ne tamo neke Medakoviće i vaše izložbe o zločinima.

