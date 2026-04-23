Olakšanje u Kijevu. Mađarska ukinula veto. Stiže 90 milijardi eura europskog zajma!

Europska unija dala je konačno odobrenje za zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu nakon što je Mađarska povukla svoj veto, čime je okončana saga u kojoj je premijer Viktor Orban, u svojim posljednjim mjesecima na dužnosti, doveo interne norme bloka do točke pucanja.

Interni postupak pokrenuli su veleposlanici u srijedu, a završen je u četvrtak. Nije bilo prigovora, a posljednja uredba na čekanju, za koju je potrebna jednoglasnost za izmjenu proračuna EU, odobrena je, piše Euronews.

Rješenje je došlo dva dana nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je naftovod Družba, koji prenosi jeftinu rusku naftu u Mađarsku i Slovačku, popravljen i da može nastaviti s radom.

Prekid protoka nafte kroz Družbu bio je u središtu Orbanove odluke da u veljači stavi veto na zajam od 90 milijardi eura. Blokada u zadnji čas razbjesnila je druge čelnike EU-a, koji su je bijesno osudili kao "neprihvatljiv" pokušaj "ucjene".

Orban je svoj spor sa Zelenskim oko Družbe učinio ponavljajućom temom u svojoj kampanji za reizbor. No, doživio je uvjerljiv poraz. Mađarska tranzicija, prva u 16 godina, utrla je put za prekid blokade.

Cipar, zemlja koja predsjedava Vijećem EU-a, iskoristila je priliku i dodala zajam sastanku veleposlanika čak i prije nego što je Zelenski najavio popravak Družbe.

Europska komisija, koja će upravljati financijskom shemom, kaže da će prva isplata Kijevu biti izvršena "što je prije moguće" nakon što svi pravni i tehnički dokumenti budu na snazi. Izvršna vlast ima na raspolaganju novčanu rezervu za brzo djelovanje.

Za 2026. godinu Bruxelles namjerava postupno prebaciti 45 milijardi eura, od čega je 16,7 milijardi eura namijenjeno za financijsku potporu i 28,3 milijarde eura za vojnu potporu. Isplate će biti uvjetovane reformama koje Kijev usvoji. Svaki preokret u borbi protiv korupcije mogao bi izazvati privremenu obustavu pomoći.