Oleg Butković: 'Novi sustav naplate autocesta očekuje se početkom 2027. godine'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostovao je u središnjem Dnevniku HRT-a, gdje je komentirao ključne infrastrukturne projekte i aktualnosti iz resora koji vodi. Ministar je istaknuo kako je dovršena posljednja dionica koridora 5C kroz Hrvatsku.

- Danas smo otvorili posljednjih pet kilometara koridora 5C kroz Hrvatsku. Time je završen cijeli projekt, svih 88 kilometara - izjavio je Butković, dodavši da koridor dugo nije bio prioritet, no političkom odlukom donesena je odluka da se dovrši.

Naglasio je kako je riječ o važnom prometnom pravcu za povezivanje Hrvatske sa središnjom Europom, koji će dodatno dobiti na značaju nakon dovršetka dionice kroz Bosnu i Hercegovinu, osobito zbog pristupa Luci Ploče.

Pet kilometara bez naplate

Ministar je najavio kako se na novoizgrađenih pet kilometara autoceste cestarina neće naplaćivati.

- Ovih pet kilometara bit će izvan sustava naplate, a naplata ostaje kao i dosad, do Belog Manastira - rekao je.

Radovi na Učki, Istarskom Y i X

Butković je podsjetio kako su obnovljene obje cijevi tunela Učka, a završetak dionice do Matulja očekuje se za manje od godinu dana.

- Time će biti u potpunosti dovršen Istarski Y. Istarski X je u početnoj fazi i nadamo se da ćemo s realizacijom krenuti za godinu i pol - dodao je.

Govoreći o ostalim velikim projektima, ministar je istaknuo izgradnju tunela Kozjak i novog ulaza u Split, kao i skori početak radova na brzoj cesti prema Požegi, čija je vrijednost procijenjena na oko 100 milijuna eura.

Novi sustav naplate cestarina od 2027.

Ministar je govorio i o uvođenju novog, beskontaktnog sustava naplate cestarina, koji bi trebao u potpunosti zaživjeti početkom 2027. godine.

- Sustav će korisnicima omogućiti izbor, mogu zadržati ENC ili koristiti automatsko očitavanje registarskih oznaka putem kamera. Nadoplata će biti moguća putem aplikacije, interneta ili na prodajnim mjestima, najvjerojatnije na benzinskim postajama - objasnio je.

Željeznice: obnovljene dionice, ali nedovoljna dinamika

Osvrnuvši se na stanje u željezničkoj infrastrukturi, Butković je rekao da je napravljeno mnogo, ali da dinamika još nije zadovoljavajuća.

- Kompletno smo obnovili dionice prigradskog prometa oko Zagreba - rekao je te najavio kako će do kraja godine u promet biti puštena novoobnovljena dvokolosiječna pruga od Zagreba prema mađarskoj granici, na mediteranskom koridoru. Vlakovi će ondje prometovati brzinom do 160 km/h.

Ministar je potvrdio kako je investicijski ciklus u prometnu infrastrukturu u tijeku, no da bi realizacija trebala biti brža.

- Najveći problemi su žalbeni postupci i javna nabava, što često nije u našoj moći. Frustrirajuće je kada imamo osiguran novac, a projekti zbog toga kasne - istaknuo je.

Rast prometa u Luci Rijeka

Komentirajući stanje u riječkoj luci, Butković je rekao kako je ove godine zabilježen rast prometa od 11 posto, dok je kontejnerski promet porastao za 18 posto. Dodao je i da je 10. rujna na novootvoreni terminal stigao novi brod.

Što se tiče izgradnje nizinske pruge, Butković je najavio da se razmatraju različiti modeli kako bi se projekt ubrzao.

- Radimo na modelima koji bi ubrzali cijeli proces, među kojima je i model “design and build”. Imamo nekoliko varijanti i želimo to pokrenuti što prije - poručio je ministar.