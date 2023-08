Olivera je u grčkom zatvoru bila 8 godina: 'Osude te bez dokaza lako, naoružajte se strpljenjem'

Grčki mediji javljaju kako je u popodnevnim satima izdan ukupno 41 nalog kojim se pripadnici Bad Blue Boysa upućuju u istražni zatvor. Kako navode, očekuje se da će prvih 41 iz grupe koja broji nešto više od stotinu uhićenih biti poslano u 16 zatvora u zemlji. Pišu da će osam navijača zagrebačkog Dinama biti poslano u zatvor Avlona, ​​a još 6 u Korydallos. Preostalih 27 bit će prebačeno u preostalih 14 zatvora.

- To što je Grčka u EU, da se hrvatski narod ne nada da je to Europska unija. Sve ide usporeno, istraga jako sporo i aljkavo, i to što nema dokaza da se ne nadaju pretjerano, na grčkim sudovima lako možeš biti osuđen bez dokaza, a na drugom sudu postoji šansa da kazne padnu - rekla je za RTL Danas Olivera Ćirković, bivša zatvorenica i pripadnica kriminalne skupine Pink Panther koja je u grčkom zatvoru provela osam godina.

Roditeljima uhićenih Boysa poručila je da ne paničare.

- Naoružajte se strpljenjem, ovo još nije ni počelo, trajat će do beskonačnosti. Oni svojoj djeci ne mogu pomoći nikako osim financijski, da imaju novac što više novca unutra i onda će lakše preživjeti i pritvor i zatvor - poručila je.

U huliganskim neredima u Ateni, život je izgubio mladi grčki državljanin, navijač AEK-a nakon što je izboden nožem. Nož kojim je ubijen Michalis Katsouris (29) je u rukama policije. Pronađen je i mogu napraviti DNK test te tako pronaći ubojicu, a ne držati više od 100 ljudi u zatvoru zbog sumnje za ubojstvo, govori nam odvjetnik, koji brani trojicu uhićenih Hrvata.