Oluja Ciara snažno udarila na zapad Europe, promet u kaosu

Oluja Ciara hara zapadnom Europom. U nedjelju su snažni vjetrovi i obilne kiše prekinuli ili poremetili željeznički, zračni i pomorski promet, a velik broj ljudi ostavili bez struje.

- Deutsche Ban će počevši sa Sjevernom Rajnom - Vestfalijom postupno zaustaviti sav međugradski željeznički promet u glavnim željezničkim kolodvorima - objavila je željeznica na svojoj mrežnoj stranici.

- Vlak koji je prometovao između Amsterdama i Berlina, s 300 do 350 putnika, naletio je na srušeno drvo u okolici Emslanda, na zapadu zemlje - rekla je glasnogovornica Deutsche Bahna za agenciju France Presse.

Vatrogasci su stigli na mjesto događaja kako bi raščistili prugu.

Željeznički promet na zapadu i na sjeveru zemlje već je bio prekinut zbog srušenog drveća.

Više njemačkih međunarodnih zračnih luka moralo je otkazati letove zbog oluje koja je stigla sa sjevera i polako se kreće prema jugu.

Frankfurt, Berlin, Muenchen, ali i Koln i Hannover, među ostalim, morali su otkazati polijetanja i slijetanja zrakoplova.

U Duesseldorfu je u nedjelju otkazano 111 letova , objavila je na Twitteru kompanija koja upravlja zračnom lukom.

Ovakve vremenske prilike mogle bi potrajati do ponedjeljka a njemačka meterološka služba je izdala upozorenje koje vrijedi do ponedjeljka u 18.00 sati po mjesnom i po srednjoeuropskom vremenu.

U Francuskoj, gdje se najjači udari oluje očekuju na sjeveru zemlje, za 42 departmana je izdan narančasti meteoalarm a stanovnicima je upućen poziv da se klone šumovitih područja, obale i da ne isplovljavaju na more.

U Velikoj Britaniji koju je ova zimska oluja najviše pogodila, zračni, željeznički i pomorski promet je poremećen zbog jake kiše i udara vjetra većih od 130 km/h.

U Velikoj Britaniji su 92.000 kućanstava ostale bez električne energije a rijeke i potoci su se izlili.

Met Office je u Aberdaronu, selu na sjeveru Walesa, zabilježio udare vjetra od 150 km/h.

Desetci letova su otkazani ili kasne, a British Airways je putnicima koji u nedjelju trebaju putovati ponudio mogućnost odgode leta. I Virgin Atlantic je otkazao nekoliko letova iz Heathrowa, najveće zračne luke u zemlji.

Trajektni promet između Calaisa i Dovera bio je u nedjelju u podne prekinut do drukčije odluke.

U Galwayju, u Irskoj, u subotu navečer je otkazana svečanost otvorenja Europske prijestolnice kulture 2020. a aviokompanija Aer Lingus upozorila je na moguće kašnjenje i otkazivanje letova.

Zračni promet u Belgiji također je poremećen, otkazano je šezdesetak letova u polasku i u dolasku u bruxellesku zračnu luku.

U Luksemburgu će javne škole u ponedjeljak biti zatvorene zbog upozorenja na iznimno loše vremenske prilike toga dana.

Oluja Ciara pomogla avionu da obori transatlanski rekord

British Airways postavio je u nedjelju novi rekord za najbrži let od New Yorka do Londona, za zrakoplove koji lete ispod brzine zvuka, piše BBC.

Boeing 747-436 postigao je brzinu od 1327 km/h 'jašući' na zračnoj struji koju je ubrzala oluja Ciara.

Avion je u zračnu luku Heatrow stigao za četiri sata i 56 minuta, 80 minuta ranije no što je trebao.

Prema aplikaciji za praćenje zrakoplova Flightradar24, za 13 je minuta oborio raniji rekord koji je držala kompanija Norwegian.

Unatoč tome što je letio brže od brzine zvuka, zrakoplov nije probio zvučni zid jer ga je "gurala" zračna struja velike brzine.

Moderni avioni obično lete na oko 85 posto brzine zvuka.

Transatlanski rekord drži nadzvučni Concorde British Airwaysa koji je 1996. od New Yorka do Londona stigao za dva sata, 52 minute i 59 sekundi, postigavši najveću brzinu od 2172 km/h.