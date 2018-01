Oluja Eleanor ostavila desetke tisuća Britanaca bez struje

Deseci tisuća domova u Velikoj Britaniji ostalo je bez struje, a u prometu je vladao kaos zbog oluje Eleanor koja je pogodila Veliku Britaniju, javlja BBC.

Meteorološke postaje zabilježile su udare vjetra do 161 km/h, a žuti Meteoalarm izdan je za dijelove Walesa, Engleske, za većinu Sjeverne Irske i za dijelove južne Škotske.

Jedan muškarac je ozlijeđen kada je na njegov automobil palo stablo.

Javni prijevoz je u zastoju ili kasni, ali prema trenutnim prognozama očekuje se kako bi vjetar trebao oslabjeti tijekom dana.

Oko 3000 kućanstava u Sjevernoj Irskoj je bez električne energije, dok ih je u Engleskoj bez električne energije oko 2700, a u Walesu 460.

Neka područja su i poplavljena.

Oluja Eleanor pogodila je u noći na srijedu Irsku, dijelove Velike Britanije i sjevernu Francusku, izazvavši poplave, rušeći stabla i trgajući električne vodove.

Bez struje u sjevernoj Francuskoj ujutro je bilo gotovo 200.000 kućanstava, objavila je elektroenergetska kompanija Enedis.

U Irskoj je bez struje oko 55.000 kućanstava, u Sjevernoj Irskoj 20.000, a u dijelovima Engleske 2500.

Irsku su pogodili vjetrovi koji su puhali brzinom do 155 kilometara na sat, a atlantska luka Galway je poplavljena.

Željeznički promet obustavljen je u Normandiji i Alsaceu. Prekinut je i zračni promet u Strasbourgu i Toulouseu.

Francuske vlasti objavile su da su u noći helikopterom spasile jednog jahtaša iz valova visokih sedam metara kod obale Normandije. Njegova jahta još nije locirana.

