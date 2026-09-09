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NESTALO STRUJE

Oluja poharala Slavoniju: Centar 112 primio čak 110 poziva, vjetar nosio krovove...

Piše HINA,
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Oluja poharala Slavoniju: Centar 112 primio čak 110 poziva, vjetar nosio krovove...
Foto: Neverin.hr/facebook
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Olujno nevrijeme pogodilo je Slavoniju, uzrokujući velike štete i brojne intervencije hitnih službi, a najviše poziva odnosilo se na oštećenja krovišta i pad stabala.

Olujno nevrijeme praćeno snažnim vjetrom zahvatilo je u srijedu popodne i uvečer dijelove Osječko-baranjske županije, a osječki Županijski centar 112 do 20 sati zaprimio je više od 100 telefonskih poziva, koji su se odnosili na posljedice nevremena, doznaje se u tome Centru.

Iz Centra 112 izvijestili su kako su prve dojave o olujnim nevremenu počele dolaziti s područja Našica i Đakova, a zatim s područja Valpova, Osijeka i Baranje. Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, uslijed jakog vjetra, padove stabala i grana po prometnicama, automobilima, nogostupima i električnim vodovima.

U Osijeku su, kažu, također zabilježene dvije dojave o zapaljenju krovišta kuća, pretpostavlja se od posljedica udara groma.

Bilo je slučajeva nestanka električne energije u pojedinim ulicama u nekoliko mjesta na području Županije. Sve žurne službe su na terenu i rade na otklanjanju posljedica uzrokovanih olujnim nevremenom, a neke intervencije još uvijek su u tijeku.

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Do 20 sati osječki Centar 112 zabilježio je 110 telefonskih poziva, vezanih uz posljedice olujnog nevremena, a iako se situacija malo smirila, dojave se još uvijek zaprimaju, ističu u osječkom Županijskom centru 112.

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