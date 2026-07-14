Oluja poharala Sloveniju, neki ostali bez struje! Za dvije regije u Hrvatskoj oglasili upozorenja

U popodnevnim satima utorka dijelove Slovenije pogodilo je olujno nevrijeme s tučom, kišom i jakim vjetrom. Brojne prometnice u državi su poplavljene, postavljaju se zaštitne brane. Kako piše 24ur, nekoliko mjesta na sjeveroistoku Slovenije ostalo je bez struje. Najgora situacija je u Koruškoj.....

Tuča koja je padala bila je ogromna...

A nevrijeme bi moglo zahvatiti i dijelove Hrvatske u ostatku utorka.

Za zagrebačku regiju na snazi je narančasto upozorenje, koje znači da je vrijeme opasno, zbog grmljavinskog nevremena!

- Lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, moguća je i pojava tuče. Na sjeveru regije moguće nevrijeme. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Za osječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Evo kakvo vrijeme najavljuju iz DHMZ-a za srijedu, 15. srpnja...

- U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano, dok će na sjevernom Jadranu u noći i ujutro te ponovno potkraj dana biti lokalnih pljuskova uz prolazno jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21 °C, a na Jadranu od 22 do 25 °C. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 °C - stoji u prognozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za srijedu je za zagrebačku, osječku, karlovačku i riječku regiju na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Za riječku regiju na snazi je i žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura.

To upozorenje oglašeno je i za splitsku i dubrovačku regiju.

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