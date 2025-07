Oluja ubila šumu na Marjanu: 'To je kao ratna zona! Šteta od nevremena bit će u milijunima'

Dan poslije razorne oluje koja je poharala Split zbrajali su štete, a najstrašnije scene stižu iz Park-šume Marjan, gdje je nevrijeme, prema prvim procjenama, porušilo više od 3000 stabala. Plaža Bene potpuno je devastirana i malo je vjerojatno da će na tom području nakon čišćenja ostati išta od nekadašnje guste šume.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:30 Kamera zabilježila dolazak nevremena u Split | Video: Institut za oceanografiju i ribarstvo/Facebook

Duž cijele šetnice nižu se apokaliptični prizori, a na terenu su djelatnici javne ustanove, Hrvatskih šuma, vatrogasci i civilna zaštita. Što se tiče ostalih šteta u gradu, ona je sigurno milijunska. Tijekom dana prijavljena su oštećenja na 330 vozila, zabilježeno je prevrtanje dizalica u Splitu i oštećenje lučkog istovarnog stroja u Vranjicu, gdje su oštećeni i krovovi mnogih obiteljskih kuća. Oštećeni su i razni radni strojevi, autobusi gradskog prijevoza, škverske hale, brodovi na suhim vezovima...

Posljedice velikog nevremena u Splitu, Marjan oštećen i zatvoren za građane | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

O situaciji na Marjanu, ali i Sustipanu te Zvončacu u Splitu, govori nam ravnatelj Javne ustanove Park-šuma Marjan.

- Sustipan i Zvončac riješit će vanjski suradnici koji su dobili na upravljanje ta dva područja, a trebat će i kran kako bi pokupili sve što će se izrezati. Svu tu drvnu građu vozit će na Marjan jer, ako je drvna građa zdrava, što u ovom slučaju jest, ona će postati zemlja. Što se tiče stanja na Marjanu, činjenica jest da, otkad smo država, sadnja je bila prilično neučinkovita i jedine prave poteze u tom smislu napravila je bivša gradska vlast. Sad Marjan izgleda kao ratna zona i situacija na terenu nešto je najtužnije što je moglo zadesiti šumu. Prvo treba napraviti procjenu štete, što bi moglo potrajati i mjesecima. Pred Gradom Splitom je velik posao. Naša ustanova zadužena je za održavanje i mogli smo saditi samo drvorede uz cestu, a za sve ostalo zadužene su Hrvatske šume. U ovom slučaju Grad bi se trebao dogovoriti s resornim ministarstvom da se pošumljavanje ne radi sa sadnicama od 20 centimetara, kako je to predviđeno zakonima, nego stablima od dva metra. Jer sadnicama treba 80 godina da stvore vizuru kakvu smo do jučer imali, a ako želimo ubrzati taj proces, trebaju nam veća stabla. U ovom trenutku stanje je loše, puno grana visi i treba angažirati stručnjake za visinske radove kako bi sve poskidali da ne bi nekoga ozlijedilo. Treba doći teža mehanizacija, a to sve košta - rekao nam je ravnatelj Park-šume Marjan, Marko Pejnović.

Foto: Tina Jokić/24sata

Stipe Mušura, voditelj zaštite od požara, zaštite na radu i sigurnosti te odsjeka nadzora, koji nas je provezao pogođenim područjem, kaže nam kako na Marjanu ima oko 40.000 stabala te da su prve procjene kako je porušeno više od 3000 njih.

- Ovo je nezabilježena elementarna nepogoda, čak graniči s tornadom kakve viđamo u Americi. Naša slobodna procjena je da je epicentar bio ovdje, baš oko Bena, a onda se taj rušilački val dalje širio sjevernom stranom Marjana, pa dalje prema Spinutu. Šteta je enormna. To su sve bila zdrava stabla, vjetar ih je čupao i lomio s lakoćom, neki izgledaju kao da su pokošeni u ravnini - kaže nam Mušura te poziva građane i turiste da se strpe.

Naime, svako malo ljudi dolaze do Marjanskih vrata u nadi da će moći proći do neke od plaža, ali ih zaustavljaju. I tako će biti do daljnjega. Zatvoren je i Sustipan.

- Ove grane koje vise izravna su opasnost za sve. Moramo sve raščistiti. Ljudski život nema cijenu. Ne znamo kad bismo ovo mogli dovesti u red, velik posao je pred nama – kaže Mušura.

Štetu broje i u obližnjoj lučici Špinut, gdje su mahom stradali brodovi koji su bili na suhom vezu.

- Vjetar je sa suhog veza iščupao i srušio više od 30 brodova, doslovno ih je dignuo u zrak i prevrnuo, obarali su jedan drugog u nizu... Do sada smo ih autodizalicom vratili desetak, a ostale ćemo u toku dana i idućim danima. Na njima ima oštećenja, na nekima više, na nekima manje. Inače ovdje imamo oko 850 brodova do 15 metara i, kako je sezona počela, većina njih već je u moru. Kod njih ne bilježimo štete, samo na ovima što su na kopnu. Na području naše koncesije imali smo sedam-osam starih borova. Svi su pali. Taj udar vjetra bio je strašan, ja sam se zatekao u blizini u automobilu, u jednom trenutku ništa se nije vidjelo - kaže nam Ivan Vučko, direktor Pomorskog športskog društva Špinut.

Velika šteta je i u prostorima Veslačkoga kluba Mornar, gdje su orkanski udari vjetra odnijeli krov i poplavili objekt pa su kiša i tuča uništili opremu.

Dodajmo i to kako su i u utorak cijeli dan, ali i srijedu, vatrogasci te sve druge žurne službe imale puno posla. Centar 112 primio je više od 500 dojava građana o posljedicama jakog nevremena zbog oštećenja imovine, pada stabala i drugih predmeta koji su oštetili vozila ili zapriječili prometnice. Ozlijeđeno je 26 ljudi, od čega dvoje teže.

Grad Split pozvao je građane da prijave štetu, a kako je kazao gradonačelnik Tomislav Šuta, do sada je primljeno oko 500 zahtjeva, od čega se 80 posto odnosi na cestovna vozila. Kako bi se ostvarili preduvjeti za proglašenje elementarne nepogode, potrebno je doći do iznosa od 25 milijuna eura, a Šuta kaže kako je teško očekivati da će se to dosegnuti. Ako ne bi uspjeli proglasiti elementarnu nepogodu, postoji mogućnost da se Gradskom vijeću uputi prijedlog da se građanima pomogne iz gradskog proračuna. No Split još nema Gradsko vijeće jer ono u prvom pokušaju nije konstituirano te se čeka novi pokušaj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Oštećena stabla u Park šumi Marjan | Video: Tina Jokić/24sata

Zbog oštećenja koje je pretrpio Poljud zakazan je i sastanak s predsjednikom uprave Hajduka. Šuta tvrdi da se i država ponudila za pomoć te da u petak stiže i resorni ministar Tonći Glavina, s kojim će razgovarati o toj temi.

- Svima nam je stalo do toga da se sanacija Poljuda što prije provede. Ona je nužna. Ali neovisno i o oštećenjima od nevremena, znamo da je Poljud i prije imao ozbiljnih problema. U tijeku je natječaj za sanaciju, a dobio sam dodatna upozorenja od arhitekata. Još provjeravam te informacije prije nego što izađem u javnost. U svakom slučaju, postoji ozbiljna opasnost vezana uz korištenje Poljuda - istaknuo je Šuta.

Nakon strašnog nevremena koje je jučer pogodilo Split, Grad Zagreb u srijedu je pokazao solidarnost i poslao kamione u pomoć kako bi se što brže raščistio grad. U srijedu ujutro tako su prema Splitu krenuli radnici Zrinjevca – četiri tima s četiri grajfera, motornim pilama, puhalicama i svom ostalom opremom koja je neophodna za samostalan rad na terenu.

- U ekipi je ukupno 13 radnika, od čega osam rezača, koji će pomoći u uklanjanju porušenih stabala, raščišćavanju terena i prometnica - objavili su iz Grada Zagreba.