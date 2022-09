Oluja za vikend: Stižu obilni pljuskovi i niske temperature

U srijedu će u većini krajeva u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, prognoziraju iz DHMZ-a. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz umjerenu i povećanu naoblaku ponegdje kiša. Potom sve nestabilnije pa će osobito u zapadnim predjelima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz umjeren razvoj oblaka biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar većinom slab, poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni, a na moru i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 32 °C.

Za sutra prognoziraju promjenjivo i nestabilno vrijeme. Najviše će oblaka biti na zapadu zemlje, od jutra s mjestimičnom kišom i pljuskovima s grmljavinom koji na na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mogu biti izraženiji i obilniji. Najsunčanije i uglavnom suho veći dio dana zadržat će se u Slavoniji i osobito u Dalmaciji. Puhat će umjeren jugozapadnjak, popodne mjestimice s jakim udarima, na moru jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 23 do 28 na zapadu te od 26 do 31 °C drugdje.

Petak isto donosi čestu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, i to ne samo sjevernije duž obale, već i na području Dalmacije, piše N1.

Stabilizacije nema niti u danima vikenda. Bit će manje toplo, u dijelovima unutrašnjosti moguće i desetak stupnjeva niže, u odnosu na vrijednosti kojima smo recimo jučer svjedočili.

