Oluje haraju Mediteranom: Kiša i grmljavina dolaze u Hrvatsku

Jako olujno nevrijeme poharalo je Grčku i Italiju. U Grčkoj je poginulo šest turista, a među njima je i dvoje djece, dok je nekoliko desetaka ljudi ozlijeđeno. U Italiji je vjetar lomio drveće te je padala tuča veličine naranče. Ozlijeđeno je 18 ljudi.

Na plaži Tortoreto jak vjetar potjerao je kupače, a tuča im je oštetila automobile i krovove kuća. Velike ledene kugle ozlijedile su 18 ljudi. U srijedu je u Italiji olujni vjetar rušio borove stare 200 godina, javlja Fox Network News.

Hrvatska je isto zadnjih nekoliko dana bila na udaru jakog vjetra, kiše i grmljavine, a u utorak je neke otoke zahvatio zanimljiv fenomen - meteorološki tsunami. Njega karakterizira jaka plima i nagla oseka zbog koje su brojne brodice završile na suhom.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Što se četvrtka tiče, bit će pretežito sunčano, a u drugom dijelu dana doći će do porasta naoblake. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima koja će kasnije oslabjeti. Najviša dnevna temperatura kreće se od 23 do 28 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Foto: DHMZ

U petak djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz promjenljivu naoblaku ponajprije u gorju te mjestimice na sjevernom Jadranu može pasti malo kiše ili poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, popodne jugozapadnjak i zapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 28 °C.

Foto: DHMZ

U subotu će opet padati jaka kiša popraćena grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stupnjeva. U nedjelju, kako javlja DHMZ, neće biti kiše, no i dalje će biti oblačno. Na Jadranu se očekuje bura. Temperatura će blago porasti, no i dalje će biti ugodno.

Foto: DHMZ

