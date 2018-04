Olujni vjetar čupao stabla, više od 100.000 ljudi nema struje

Olujni vjetrovi pogodili su najveći grad Novog Zelanda, Auckland, ostavivši u srijedu ujutro tisuće bez električne energije dok vlasti pozivaju stanovnike da ostanu kod kuće.

Udari vjetra od 146 km na sat rušili su preko noći drveće i električne stupove ostavivši preko 100.000 domova i poslovnih objekata bez električne energije, a za popravke će vjerojatno trebati dani, prema distributeru električne energije Vector.

Nacionalni avioprijevoznik Air New Zealand pozvao je putnike da odgode sva putovanja koja nisu hitna jer je oluja poremetila zračni promet.

Auckland slammed: One forecaster is scratching his head after Auckland was battered by a fierce storm that seemingly few people expected to have the force or a Category 2 cyclone.

Ceste su posute krhotinama, a neki semafori ne funkcioniraju što je navelo vlasti da zatraže da više od 1.3 milijuna stanovnika novozelandskog poslovnog središta da ostanu doma, ako je to moguće.

UPDATE: After assessing damage from fallen trees due to Auckland's storm we have decided to close the zoo for the day. If you have any questions please call our Info Centre on (09) 3603805. We hope everyone is keeping warm, dry and safe this morning. Kia kaha.