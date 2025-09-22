Olujno nevrijeme pogodilo je Italiju: Milano je pod vodom, blokirane su ceste, kuće, auti...

Milan i okolica u ponedjeljak su završili pod vodom nakon što su rijeke Seveso i Lambro nabujale zbog silnih oborina. Ceste su blokirane, evakuacija ljudi traje i dalje, a podvožnjaci su u potpunosti poplavljeni, pišu talijanski mediji.

U kratko vrijeme palo je u pojedinim dijelovima i do 200 mm kiše po četvornom metru što je bilo previše za opremu i obranu koju je ranije postavila civilna zaštita.

Stanovnici kažu kako je voda došla brzo. Potopljeni su, osim škola, dućani, vikendice, kuće, a ljude se moli da ostanu doma i da prate cijelu situaciju.

Na sjeveru, u Comu, provincije Lariana i Regina su blokirane, klizišta, blato, odroni s oštećenim obilaznicama. U Vareseu su prometnice neprohodne, neke čak djelomično odsječene zbog odrona. Vatrogasci i oprema civilne zaštite angažirani su od ranih jutarnjih sati, u kriznim područjima se evakuira kada je potrebno; srećom, nema izvještaja o smrtno stradalim.

Vlada i lokalne vlasti u Lombardiji proglasile su narančasti stupanj upozorenja. Apeli građanima da ne izlaze iz kuća, da ne koriste vozila ako ne moraju i da prate upute meteoroloških službi. Nekoliko područja ostaje odsječeno, poplave i dalje prijete novim oštećenjima infrastrukture i stambenih objekata.