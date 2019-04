Omiljeni medvjedić Matija: 'Ne mislim da će natrag u prirodu'

On je taman papao mlijeko kad me pogledao i tako je nastala fotografija. Jako smo zadovoljni jer više ne moramo dežurati noću od kada je naučio sam jesti iz zdjelice. Iako ima sada već 11 kilograma on je i dalje mala beba koja nije svjesna da je medvjed, rekao nam je ravnatelj zoološkog vrta grada Zagreba Damir Skok koji je na svojoj Facebook stranici objavio najnoviju fotografiju medvjedića Matije.

Foto: Facebook/Damir Skok

Pronađen je krajem veljače ove godine nasred ceste kraj Vrbovskog i od tada se nalazi u oporavilištu zagrebačkog Zoološkog vrta. O njemu se brine nekoliko stručnjaka po posebnom protokolu, a medvjedić je osvojio srca diljem Hrvatske.

- Generalno gledano, on se neće moći vratiti u prirodu, ali mi se i dalje trudimo najviše što možemo. Šećemo se s njim nekoliko puta dnevno i pokušavamo ga naučiti kako da sakrije hranu - dodao je Skok i rekao kako je Matija dobrog zdravlja.