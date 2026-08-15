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Omiški gradonačelnik o procjeni štete: 'Mislim da će ljudi biti dobro obeštećeni, brzo će biti'

Piše 24sata,
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Omiški gradonačelnik o procjeni štete: 'Mislim da će ljudi biti dobro obeštećeni, brzo će biti'
U Omiš došli splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i ministar Ante Šušnjar | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Država je obećala značajna sredstva. Mislim da će ljudi biti dobro obeštećeni, ali sve ovisi o tome kakvi su njihovi papiri, koliko je sve zakonito i kolika je stvarna šteta, kaže Zvonko Močić

O tome što slijedi i kakvu pomoć mogu očekivati građani govorio je za RTL Danas omiški gradonačelnik Zvonko Močić. Kako je objasnio, najprije se mora službeno proglasiti kraj požara, što očekuje u nedjelju, ako ne bude novih problema. Nakon toga gradske ekipe krenut će u obilazak i prve procjene štete, a potom će o svemu biti obaviještena Splitsko-dalmatinska županija.

Građani će zatim dobiti rok u kojem će moći prijaviti štetu, nakon čega će na teren izaći stručne komisije koje će utvrđivati njezin stvarni razmjer. 

- Država je obećala značajna sredstva. Mislim da će ljudi biti dobro obeštećeni, ali sve ovisi o tome kakvi su njihovi papiri, koliko je sve zakonito i kolika je stvarna šteta. U prvi mah sve izgleda grozno, ali vidjet ćemo - rekao je Močić.

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- Brzo će to biti - rekao je Močić o cijelom procesu, navodeći da bi mogao biti dovršen u roku od nekoliko mjeseci.

Na pitanje kome će se građani moći javiti, ako su ostali bez auta, doma, kafića..., Močić kaže da će to ići njihovim službama. 

- Bit će točan i jasan datum od kada do kada trebaju prijaviti štetu. Nažalost, mi smo to prošli prošle godine. Mi smo grad koji je ranjen, ali i dalje lijep i živjet ćemo i dalje. Mi ćemo naše obeštetiti, država će pomoći i mi ćemo nastaviti  - rekao je.

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Na području zahvaćenom požarom dio stanovnika još je bez električne energije. Prema informacijama koje je gradonačelnik dobio od nadležnih službi, na terenu radi gotovo 200 HEP-ovih radnika, kooperanata i pripadnika drugih službi, a tijekom subote trebalo bi biti riješeno oko 80 posto problema, dok bi ostatak trebao biti saniran u nedjelju.

Močić je zahvalio svima koji su proteklih dana donosili pomoć i potrepštine, ali poručio da one trenutačno više nisu potrebne. Rekao je i da od petka navečer više nema evakuiranih stanovnika kojima bi bio potreban smještaj.

Govoreći o posljedicama požara, kazao je da je prizor tužan, ali i da je situacija mogla završiti puno gore te pohvalio vatrogasce koji su spasili brojne kuće.

- Mi ćemo pomoći, a vi morate skupiti snage i nastaviti - poručio je građanima koji su ostali bez imovine.
 

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